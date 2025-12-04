Una delegación israelí se reúne con mediadores en Egipto para acelerar la entrega del cuerpo del último rehén

La identificación oficial del ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, de 42 años, como uno de los últimos rehenes cuyo cuerpo todavía permanecía en poder de grupos armados en la Franja de Gaza, marcó uno de los últimos pasos en los esfuerzos por recuperar a los desaparecidos tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Según informó el medio, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron este jueves que los restos entregados la víspera por Hamás y Yihad Islámica a las autoridades israelíes correspondían a Rinthalak, quien trabajaba como agricultor en el kibutz Beeri y fue asesinado durante el mismo asalto, antes de que su cadáver fuera trasladado a Gaza.

En este contexto, una delegación oficial israelí viajó a El Cairo para mantener reuniones de emergencia con mediadores internacionales, centrando sus gestiones en lograr la devolución inmediata del cuerpo de Ran Gvili. De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y citado por la agencia, el equipo estuvo encabezado por Gal Hirsch, coordinador para los secuestrados y desaparecidos, e integrado además por personal militar, miembros de la Agencia de Seguridad Israelí (ISA) y del Mossad. Las conversaciones se celebraron este jueves en la capital egipcia, el principal punto de contacto diplomático en la región para las negociaciones relacionadas con rehenes y crisis humanitarias vinculadas al conflicto entre Israel y las milicias de Gaza.

El medio consignó que, tras la ronda de reuniones, la delegación israelí y los mediadores acordaron volcar todos los esfuerzos en lograr el regreso urgente de los cuerpos de Gvili y cualquier otro rehén o desaparecido aún no repatriado. La oficina de Netanyahu, aunque evitó dar detalles específicos sobre la futura hoja de ruta, remarcó la importancia de asegurar el “cumplimiento total de la misión relativa a los rehenes y desaparecidos”.

El secuestro y asesinato de Gvili se remonta al 7 de octubre de 2023, cuando fuerzas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) irrumpieron en varias localidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza. Según la información publicada por el medio, Gvili enfrentó a los milicianos en el kibutz Alumim y resultó mortalmente herido, tras lo cual su cadáver fue capturado y trasladado a Gaza. Las autoridades confirmaron oficialmente su muerte cuatro meses más tarde, profundizando el dolor de los familiares y la presión social en Israel para que todos los restos, tanto de ciudadanos locales como extranjeros, sean devueltos.

La situación de los rehenes y desaparecidos en Gaza se consolidó como una prioridad en la agenda del Gobierno israelí y sus agencias de seguridad, según reportó el medio. Desde el inicio de la escalada de violencia en octubre de 2023, varias delegaciones viajaron a diferentes capitales regionales con el objetivo de entablar negociaciones indirectas con Hamás y otros grupos armados. Egipto se estableció como un actor clave en la mediación, facilitando contactos y proponiendo mecanismos para la devolución de cuerpos y el intercambio de información sobre el paradero de los desaparecidos.

Además del funcionario Gal Hirsch, la delegación contó con integrantes de alto nivel de la Agencia de Seguridad Israelí y del Mossad, evidenciando la relevancia que las autoridades otorgan a las operaciones para rescatar y repatriar a las víctimas. Según reveló la oficina del primer ministro y recogió el medio, el encuentro en El Cairo no solo persigue resultados inmediatos para los casos aún activos, sino que también busca sentar bases para futuras gestiones diplomáticas y humanitarias en colaboración con los mediadores internacionales.

En paralelo a la reunión en Egipto, las Fuerzas de Defensa de Israel utilizaron plataformas como Telegram para informar sobre los avances en la identificación y repatriación de restos de rehenes. El caso de Sudthisak Rinthalak, cuyo asesinato y posterior secuestro de su cadáver generaron conmoción tanto en Israel como en Tailandia, ilustró la dimensión internacional del conflicto y la complejidad de las operaciones de recuperación de cuerpos en un escenario de guerra.

El papel de los mediadores internacionales en El Cairo continúa siendo fundamental para facilitar las conversaciones entre Israel y los grupos armados palestinos, en especial en lo relativo a la devolución de restos y la resolución de casos pendientes. Conforme a lo indicado por el medio, la delegación israelí concluyó la jornada reiterando su compromiso de mantener la presión diplomática hasta lograr la plena restitución de todos los rehenes y desaparecidos.