Un tribunal ruso condena en rebeldía a cadena perpetua a tres coroneles de Ucrania por un ataque contra Kursk

Un tribunal de Rusia ha condenado este jueves en rebeldía a cadena perpetua a tres coroneles del Ejército ucraniano por un ataque con drones ejecutado en abril contra la ciudad de Kursk, un suceso que se saldó con varios civiles entre los muertos y los heridos y con daños en "edificios residenciales" y "otra infraestructura civil".

El Comité de Investigación de Rusia ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los condenados son Dimitri Bondarovich, Andrei Dziania y Vitali Sendziuk, antes de agregar que fueron los responsables de dar la orden de "cometer un acto terrorista" en el ataque, en el que se usaron más de 120 drones cargados con explosivos.

Asimismo, ha afirmado que estas tres personas han sido puestas en una lista de sospechosos buscados por las autoridades, dado que no se encuentran en el país, antes de afirmar que todos ellos tendrían que cumplir su sentencia "en una colonia penal de máxima seguridad" en caso de ser detenidos y trasladados a Rusia.

El ataque se enmarcó en las oleadas de drones lanzados por Ucrania contra territorio ruso en respuesta a la invasión del país por parte de las tropas de Moscú, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin que los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz hayan fructificado hasta la fecha.