Raquel Revuelta desvela si su hija Claudia tiene planes de convertirla en abuela tras su boda

Raquel Revuelta mencionó que, aunque le agradaría la llegada de un nieto, no prevé que esto ocurra a corto plazo, debido a que su hija Claudia y su esposo, Vicente Benítez, actualmente viven separados por compromisos de trabajo y enfocan sus esfuerzos en sus respectivas carreras. Según informó el medio que recogió sus declaraciones en el homenaje a los diseñadores Victorio & Lucchino en la antigua Fábrica de Artillería de Sevilla, la modelo y empresaria asistió al evento como una de las figuras clave del ámbito de la moda en la ciudad.

Durante la celebración por el 40º aniversario de la trayectoria de Victorio & Lucchino, Revuelta detalló que su hija Claudia se mudó recientemente a Sevilla tras incorporarse al equipo de la empresa WR, mientras que su marido permanece en otra ciudad por motivos profesionales. De acuerdo con el mismo medio, la pareja, que celebró su boda hace medio año, mantiene una relación a distancia y adapta su vida cotidiana a las exigencias de sus respectivas ocupaciones.

Revuelta explicó que la satisfacción por la trayectoria de los recién casados es total, y describió la actual etapa como positiva en todos los sentidos. Según consignó la publicación, la modelo hizo referencia a su propia experiencia personal al mantener, igualmente, una relación a distancia con su pareja actual, Manuel Mirat, que es consejero delegado del grupo Vocento. Mirat y Revuelta llevan juntos cerca de un año, conservando la discreción sobre los detalles privados de su relación.

Consultada sobre posibles planes de maternidad de su hija, la empresaria señaló: “Me encantaría, pero de momento no creo, no lo veo cercano la verdad”, según reportó el medio. Esta afirmación, expresada en un tono de cordialidad, acompañó su argumento de que la distancia física y los esfuerzos profesionales de Claudia y Vicente dificultan la inminencia de ampliar la familia.

En el plano familiar, Revuelta anticipó que la celebración navideña transcurrirá de forma simple y en compañía de sus hijos, aunque aprovecharán para realizar algún viaje. El medio detalló que la modelo manifestó su deseo de vivir unas fiestas tranquilas, en las que el reencuentro con sus seres queridos ocupe un lugar central.

Respecto a la trayectoria de Claudia y Vicente después de su boda, la madre valoró el equilibrio que han conseguido entre la vida personal y profesional, adaptándose a los retos propios de las relaciones a distancia. El testimonio de Revuelta, publicado por el medio, resalta cómo ambas familias han apostado por evolucionar en sus respectivos proyectos laborales, posponiendo por ahora la posibilidad de tener hijos.

La asistencia de Raquel Revuelta al homenaje de Victorio & Lucchino representó su apoyo al sector de la moda sevillana y sirvió de escenario para compartir detalles actualizados relativos al entorno familiar y personal. Según remitió el mismo medio, la empresaria mantiene una presencia habitual en los eventos más destacados de la capital andaluza, combinando su faceta profesional con el seguimiento cercano a la trayectoria de sus hijos.