Lituania - Un tribunal de Lituania condena por antisemitismo a uno de los líderes de la coalición de gobierno

Un tribunal lituano han condenado este jueves a pagar una multa de 5.000 euros por comentarios antisemitas en sus redes sociales a Remigijus Zemaitaitis, líder del partido nacionalista Amanecer de Nemunas, uno de los que forma parte de la nueva coalición de Gobierno de la primera ministra, Inga Ruginiene.

Zemaitaitis ha anunciado que recurrirá una sentencia que entiende está motivada políticamente. El tribunal ha considerado que aquellos mensajes que publicó en su cuenta de Facebook allá por 2023 alentaban el odio contra los judíos y minimizaban los crímenes de la Alemania nazi.

El político ya renunció a su puesto de diputado por estos hechos en abril de 2024, pero fue reelegido de nuevo en las elecciones de octubre, en esta ocasión bajo el paraguas de su nuevo partido, que logró el 15 por ciento de los apoyos.

En un principio no está claro si la condena afectaría a la coalición, encabezada por el Partido Socialdemócrata de Lituania (LSDP) e integrada también por el partido conservador Unión Nacional-Lituana Demócrata Cristiana (TS-LKD), la cual dispone de una escasa mayoría en el Parlamento.

