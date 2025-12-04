Lituania afirma que el lanzamiento de globos por parte de Minsk podría considerarse "terrorismo"

Las autoridades de Lituania consideran tanto la reciente utilización de globos cargados con materiales ilegales como la retención de vehículos en la frontera por parte de Bielorrusia como prácticas que no solo dificultan el comercio, sino que también actúan como formas de presión política y constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Esta situación ha generado la preocupación de varios gobiernos europeos y ha forzado a las agencias de seguridad de la región a mantenerse en alerta, tal como lo informa LRT.

Según reportó la cadena LRT, la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, subrayó que Europa analiza de cerca los sucesos registrados en la frontera de Lituania ante el incremento de globos provenientes de Bielorrusia, algunos de los cuales han transportado materiales de contrabando y objetos sospechosos. En declaraciones recogidas por LRT, Ruginiene consideró que el patrón de lanzamientos podría representar una “nueva amenaza” para la seguridad regional y el derecho internacional, advirtiendo que estos actos, de continuar, podrían interpretarse incluso como terrorismo. La mandataria sostuvo que las autoridades internacionales carecen actualmente de los mecanismos necesarios para enfrentar escenarios de este tipo.

La ola de incidentes implicó la suspensión de las operaciones del aeropuerto de Vilna en tres ocasiones consecutivas, entre el miércoles y el jueves pasados, tras la detección de objetos anómalos en el espacio aéreo. LRT detalló que los globos, lanzados desde territorio bielorruso, han sido empleados para el transporte aéreo de tabaco y otros artículos prohibidos, lo que provocó interrogantes sobre la capacidad de vigilancia y reacción de los estados fronterizos y las fuerzas de seguridad europeas ante fenómenos novedosos.

La reacción de las autoridades lituanas incluyó la decisión de cerrar temporalmente los pasos fronterizos de Medininkai y Salcininkai a fines de octubre, una restricción que, según la agencia BNS, permanecerá activa al menos hasta el 30 de noviembre con el fin de contener el flujo del contrabando aéreo. Desde que se aplicaron estas medidas, Bielorrusia ha respondido reteniendo más de 1.000 vehículos comerciales con matrícula lituana, alegando motivos de seguridad. LRT consignó que el gobierno de Lituania formalizó su protesta ante la embajada bielorrusa mediante una nota diplomática, denunciando lo que considera acciones discriminatorias hacia transportistas lituanos. Las autoridades lituanas han manifestado que este tipo de represalias afecta específicamente al comercio bilateral y deteriora las relaciones entre ambos Estados vecinos.

En respuesta a los riesgos en el espacio aéreo, el gobierno lituano mantuvo la prohibición de vuelos procedentes de Bielorrusia. Según informó BNS, el cierre del espacio aéreo, ordenado desde el 12 de agosto por el aumento de globos con materiales ilegales, se extenderá hasta al menos el 1 de febrero de 2026, retrasando así la fecha originalmente planificada para la revisión de la medida, que sería en diciembre de este año. Ruginiene indicó a la cadena LRT que el gabinete adoptará todas las acciones necesarias para preservar la seguridad de la población, reconociendo que se trata de desafíos inéditos que exigen decisiones “difíciles” por parte del Ejecutivo.

La mandataria indicó que el ejército lituano cuenta ya con instrucciones detalladas sobre cómo intervenir ante la presencia de objetos no identificados que se aproximen a zonas sensibles o amenacen la infraestructura nacional. LRT reportó que, pese a que las fuerzas estatales no han interceptado o derribado aún ninguno de los globos enviados desde Bielorrusia, el gobierno contempla la posibilidad de emplear “todos los medios disponibles, incluyendo los cinéticos”, si la situación lo exige. Ruginiene también reveló que Estados Unidos ofreció asistencia técnica para enfrentar estos hechos, aunque el detalle sobre la asistencia no fue profundizado.

La experiencia de Lituania ha despertado la atención de otros estados europeos, que observan con inquietud el empleo de globos para transportar materiales ilícitos y para ejercer presión política mediante tácticas no convencionales. Las agencias de seguridad regionales y los organismos reguladores trabajan en la elaboración de estrategias coordinadas para anticipar o dar respuesta a incidentes similares que puedan surgir en otras fronteras de la región, informó LRT.

Por su parte, la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania se manifestó a través de comunicaciones oficiales con la embajada bielorrusa, enfatizando que las medidas adoptadas por Minsk resultan discriminatorias y constituyen un obstáculo para los flujos económicos y de transporte. Fuentes citadas por LRT señalan que las autoridades del país trasladaron a instancias internacionales la preocupación porque las actuales respuestas diplomáticas y legales resultan insuficientes frente a la dinámica de los últimos acontecimientos.

Finalmente, la cobertura conjunta de LRT y BNS destaca que el uso de globos, la retención de vehículos y las maniobras en la frontera han provocado tanto el cierre de infraestructuras clave como la revisión constante de los protocolos de seguridad nacional. La situación mantiene en estado de vigilancia a los países vecinos, que buscan consensuar soluciones colectivas ante escenarios considerados híbridos y difíciles de encuadrar dentro de los marcos regulatorios clásicos.