La altura de Lionel Messi, entre lo que más han preguntado los españoles a Alexa en este 2025

Los españoles recurren a Alexa para resolver sus dudas más variopintas, que este año destacan desde el valor del Bitcoin y el dinero que tiene Elon Musk hasta la altura del futbolista argentino Lionel Messi o la pareja sentimental del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Un año más, los famosos han despertado gran interés entre los usuarios de Alexa, que no han dudado en preguntar por sus celebridades favoritas, en una lista que encabezan los citados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo junto a otro futbolista, el francés Kylian Mbappé, y la cantante Shakira.

Entre las cuestiones más habituales destacan: "¿Cuánto mide Lionel Messi?", "¿Con quién está casado Cristiano Ronaldo?" o "¿Cuál es el patrimonio de Elon Musk?". También ha habido curiosidad por figuras icónicas de la música y el entretenimiento español, como demuestran preguntas como "¿Con quién está casada Rocío Dúrcal?" y "¿Cuánto mide David Broncano?".

Los usuarios también han recurrido a Alexa para resolver dudas sobre otros temas, como el valor del Bitcoin, la edad de la Reina Letizia o cuál es la población mundial, reflejando el interés por datos globales y tendencias.

En el apartado musical, Bad Bunny se corona como el artista más reproducido con su álbum 'Debí Tirar Más Fotos' a través de Alexa y Amazon Music, seguido de cerca por Karol G. Además, el talento nacional también tiene representación, con Aitana y Manuel Carrasco situándose entre los diez artistas más solicitados y el álbum 'BUENAS NOCHES', de Quevedo, como uno de los más escuchados.

Cabe destacar que 'APT.', de ROSÉ y Bruno Mars lidera el ranking general de peticiones. También sobresalen los temas eurovisivos 'Espresso Macchiato', de Tommy Cash, y 'Esa Diva', de Melody, que han conseguido colarse en el top 10, junto a la ya mítica 'Potra Salvaje', de Isabel Aaiún & Fernando Moreno.

En deporte, el fútbol se presenta como el que más interés despierta entre los usuarios de Alexa, seguido por el tenis y la Fórmula 1. Además, nombres como Cristiano Ronaldo y Carlos Alcaraz figuran entre los deportistas más buscados.

Y en el terreno del podcast, el 'Nadie Sabe Nada' presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero se consolida como el favorito de los usuarios de Alexa en España. Estos datos se basan en las interacciones que dichos usuarios tuvieron con el asistente desde enero hasta noviembre de 2025.