Agencias

Ikea inaugura su primera tienda en Nueva Zelanda, el mercado más alejado de Suecia

La multinacional sueca concretó la apertura de su local más distante de Estocolmo, con más de 7.500 referencias, restaurante de cocina escandinava y generación de distintos puestos de trabajo, según celebró el primer ministro Luxon

Guardar

La presencia de Ikea en Nueva Zelanda se oficializó después de casi siete años desde que la multinacional sueca anunció su intención de entrar en este mercado. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, Ikea abrió tanto las puertas de su primera sucursal física en el país insular como su canal de ventas en línea, consolidando a Nueva Zelanda como el mercado número 64 en la estrategia global de la compañía y el más distante geográficamente de Suecia, su país de origen.

Según detalló el medio, la nueva tienda se encuentra ubicada en el parque comercial Sylvia Park, en Auckland, y ocupa una superficie de 34.000 metros cuadrados. Allí se exponen más de 7.500 productos de mobiliario y decoración, acompañados de un almacén de autoservicio que pone a disposición del público una amplia gama de muebles modulares. El local constituye la tienda número 505 del grupo a nivel mundial.

Tal como consignó la fuente, el establecimiento ha generado 500 empleos directos en la nueva tienda, además de contar con el trabajo de numerosos contratistas que participaron en la construcción y preparación del espacio. En palabras del primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, quien asistió a la inauguración, se trata de una inversión significativa para la economía local, que no sólo aporta oportunidades laborales sino que también contribuye a dinamizar la competencia y mejora las opciones disponibles para los consumidores en toda Nueva Zelanda.

El evento de apertura marcó también la llegada de la oferta gastronómica sueca a esta región. El restaurante instalado en la tienda tiene capacidad para atender hasta 426 personas y ofrece platos emblemáticos de la cocina escandinava como las albóndigas suecas y propuestas de salmón, además de opciones veganas y especialidades inspiradas en la tradición culinaria neozelandesa, según publicó el medio. Esta integración de la cultura sueca con toques locales pretende acercar la experiencia Ikea a las particularidades de los hogares y costumbres del país.

En declaraciones recogidas por el medio, Mirja Viinanen, consejera delegada y directora de Sostenibilidad de Ikea Australia y Nueva Zelanda, subrayó el largo recorrido que implicó concretar la llegada de la firma al mercado neozelandés desde el anuncio inicial, efectuado en enero de 2019. El desembarco ocurre cinco décadas después de la apertura de la primera tienda en Australia, en 1975, señalando una expansión progresiva de la compañía desde la región escandinava hacia el Pacífico Sur.

Tolga Öncü, director de Ventas de Ingka Grupo, grupo matriz de la mayoría de las tiendas Ikea a nivel mundial, describió la apertura en Nueva Zelanda como una manifestación de confianza, inversión y compromiso mutuo, lo que en sus palabras representa "echar raíces a largo plazo, crear empleos, aprender de las comunidades locales y adaptar nuestra oferta a los hogares neozelandeses". Esta visión refleja el objetivo de instalarse más allá de la mera exportación de productos, priorizando el aprendizaje y la relación bidireccional con el entorno local.

Durante su intervención ante los medios, el primer ministro Luxon destacó la reciente reforma de la legislación nacional para favorecer la inversión extranjera, especialmente en sectores como el de los supermercados, y manifestó su expectativa de que estos cambios permitan un proceso mucho más ágil para que compañías globales puedan establecerse en el país. En sus palabras, la presencia de Ikea fue bien recibida también por otros competidores del sector minorista, que ven en este ingreso una oportunidad para mejorar la calidad de la oferta y responder mejor a las preferencias de los clientes.

Según resaltó la fuente, la nueva tienda se convierte en un punto estratégico para Ikea en el hemisferio sur, dada la distancia geográfica respecto a Estocolmo y al resto de los mercados tradicionales de la empresa, incluyendo aquellos donde ya cuenta con presencia significativa. La cadena, reconocida globalmente por productos como las librerías 'Billy', busca adaptar su propuesta a las necesidades específicas de las familias neozelandesas, al tiempo que explora oportunidades para incrementar su desarrollo futuro en la región, incluida la posibilidad de nuevas aperturas.

El anuncio de la apertura coincide con la implementación de la venta electrónica en Nueva Zelanda, ampliando el alcance del catálogo Ikea más allá de la ciudad de Auckland. La compañía aspira a fortalecer su vínculo con el público local tanto a través de las compras presenciales como en línea, y, según la información del medio, esta estrategia forma parte de un plan de expansión a largo plazo cuya ejecución estuvo marcada por años de preparación y trabajo conjunto entre el grupo empresario y las autoridades del país anfitrión.

Hasta la fecha, el establecimiento de Sylvia Park se erige como el símbolo de esta nueva etapa para Ikea en el Pacífico Sur y como muestra del avance paulatino pero sostenido de la marca fuera de Europa y Norteamérica.

Temas Relacionados

IkeaNueva ZelandaSueciaChristopher LuxonSylvia ParkAucklandTienda de mueblesDecoraciónIngka GrupoMirja ViinanenEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Cuatro manifestantes detenidos por arrojar comida contra joyas en la Torre de Londres

Infobae

La ONU alerta sobre el riesgo de "una oleada de atrocidades" en Kordofán y pide evitar "otro El Fasher" en Sudán

Miles de personas huyen de la violencia mientras Naciones Unidas advierte sobre ejecuciones sumarias, hambre y desplazamientos masivos tras los más recientes ataques entre fuerzas militares y paramilitares, que agravan la catástrofe humanitaria en el país africano

La ONU alerta sobre el

Milei presenta los aviones F-16 y asegura que los argentinos "estarán más seguros"

Infobae

Detienen a director de penitenciaría rusa por un caso de sobornos

Infobae

La UE retira su denuncia por Lituania ante la OMC contra China, que aplaude la decisión de Bruselas

Bruselas notificó el cierre de una disputa iniciada en 2021 tras considerarse satisfechos sus objetivos clave, mientras Pekín reafirma su compromiso con las normas internacionales y califica la resolución europea como una elección adecuada, según un portavoz oficial

Infobae