El valor del Bitcoin, el patrimonio de Elon Musk y la altura de Lionel Messi: lo que más preguntan los españoles a Alexa

“¿Cuánto mide Lionel Messi?” fue una de las preguntas más consultadas por los usuarios españoles de Alexa entre enero y noviembre de 2025, según informó el medio que analizó los datos de esta plataforma de voz. El interés por detalles precisos sobre celebridades ha marcado el tipo de interacciones registradas en España, donde las consultas sobre figuras del fútbol encabezan la lista de temas más recurrentes. En ese contexto, el valor del Bitcoin, el patrimonio de Elon Musk y la vida personal de estrellas como Cristiano Ronaldo también han representado focos de curiosidad reiterados.

De acuerdo con el medio, las búsquedas en Alexa han reflejado una tendencia clara hacia la obtención instantánea de respuestas sobre celebridades del deporte y la música. El listado de personalidades más solicitadas por los usuarios lo lideran Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Shakira. Preguntas como “¿Con quién está casado Cristiano Ronaldo?” y “¿Cuál es el patrimonio de Elon Musk?” han sido comunes, mostrando tanto el interés por la vida deportiva como por la información financiera vinculada a figuras empresariales de alcance global.

Según la información publicada, la plataforma también evidenció la presencia de consultas relacionadas con la música nacional e internacional. Bad Bunny se ha situado como el artista más reproducido mediante solicitudes de Alexa y Amazon Music en España, especialmente con su álbum “Debí Tirar Más Fotos”. Karol G figura entre los músicos más solicitados, consolidando el dominio de las voces latinas en las preferencias de los usuarios españoles. Integrantes de la escena local como Aitana y Manuel Carrasco también han destacado, ubicándose entre los diez artistas más populares durante el periodo analizado. Además, el álbum “BUENAS NOCHES”, de Quevedo, figura entre los más escuchados, evidenciando el peso del talento nacional en las plataformas de música bajo demanda.

El medio detalló que el ranking general de peticiones lo lidera el tema “APT.”, interpretado por ROSÉ y Bruno Mars. Entre las canciones más reproducidas también aparecen exponentes asociados al Festival de Eurovisión, como “Espresso Macchiato”, de Tommy Cash, y “Esa Diva”, de Melody, ambos ubicados entre las diez primeras del listado anual. El repertorio escuchado por los usuarios de Alexa también incluye la canción “Potra Salvaje”, de Isabel Aaiún y Fernando Moreno, que se ha consolidado como una de las favoritas del año.

En el ámbito deportivo, el fútbol persiste como la disciplina que mayor interés genera entre los usuarios españoles de Alexa, de acuerdo con los datos recopilados hasta noviembre de 2025. Figuras como Cristiano Ronaldo ocupan posiciones destacadas entre las búsquedas, mientras que el tenis y la Fórmula 1 también concentran atención, especialmente con deportistas como Carlos Alcaraz figurando en el registro de las personalidades más solicitadas. El medio reportó que estas preferencias confirman la centralidad del fútbol en la cultura popular española, al tiempo que revelan un creciente seguimiento hacia otros deportes de proyección internacional.

Las consultas realizadas a Alexa han cubierto también aspectos curiosos sobre personajes emblemáticos de la música y el espectáculo español. Dentro de las preguntas habituales, las relativas a Rocío Dúrcal, como “¿Con quién está casada Rocío Dúrcal?”, y detalles como “¿Cuánto mide David Broncano?” demuestran la amplitud de temas que despiertan la curiosidad de los españoles, pasando por cuestiones personales hasta datos biográficos y cifras específicas. Asimismo, los usuarios han demandado información sobre temas actuales y datos globales, incluidas preguntas sobre el valor del Bitcoin, la edad de la Reina Letizia y la población mundial, según consignó el medio en su recopilación anual.

El terreno de los podcasts también ha presentado claros favoritos entre los usuarios españoles de Alexa. El programa “Nadie Sabe Nada”, conducido por Andreu Buenafuente y Berto Romero, se consolidó como el más escuchado durante el año, basado en las interacciones registradas por el asistente virtual, según señaló el medio. Este posicionamiento refleja la consolidación del formato podcast, que continúa atrayendo a una audiencia interesada en humor, entretenimiento y actualidad a través de plataformas digitales.

Todas estas interacciones reflejan el uso ampliado de asistentes virtuales en España para dar respuesta a una multiplicidad de inquietudes, que van desde cifras económicas globales y tendencias musicales hasta preguntas sobre la vida privada de artistas y figuras públicas de relevancia internacional y local. Según los datos extraídos de Alexa, la diversidad de temas buscados y el perfil de las consultas evidencian la adaptación de los usuarios españoles a las posibilidades tecnológicas para acceder a información inmediata y precisa en tiempo real.