El Ibex 35 alcanza nuevos máximos históricos y supera los 16.600 puntos (+0,3%) en la apertura

El Ibex 35 ha abierto este jueves con un avance del 0,34%, lo que le ha permitido conquistar la cota psicológica de los 16.600 puntos y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 16.641,6 enteros hacia las 9.00 horas.

De este modo, el principal índice del mercado español mantenía en la apertura la tendencia alcista de la semana.

En el ámbito empresarial español, el consejo de administración de Aedas Homes ha emitido una opinión desfavorable sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por su competidor Neinor Homes, a razón de 21,335 euros por acción, un precio que no considera adecuado.

Por otro lado, la multinacional automovilística india Mahindra ha vendido el 3,58% de CIE Automotive por 119 millones de euros mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores institucionales y/o cualificados, llevado a cabo por BNP Paribas y JP Morgan.

En el terreno macroeconómico, el Tesoro Público español espera adjudicar este jueves entre 2.750 y 4.250 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En los primeros compases de la sesión de este jueves, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Banco Sabadell (+1,33%), CaixaBank (+1,26%), BBVA (+1,23%) y Banco Santander (+1,17%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Bankinter (-0,9%), Telefónica (-0,61%) y Enagás, cuyas acciones cedían un 0,5%.

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy en terreno positivo. En concreto, Fráncfort subía un 0,78%, París un 0,33%, Londres un 0,1% y Milán un 0,06%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,53% hasta situarse en 63 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 0,64% que lo llevaba a alcanzar los 59,33 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1658 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,225%.