El apagón, las alertas por lluvias y los incendios, lo que más han buscado los españoles en Google en 2025

El apagón del pasado 28 de abril, las alertas por lluvias y los incendios que han asolado este verano gran parte del país son las tres cuestiones que más han buscado en Google los usuarios españoles en 2025.

A poco menos de un mes para acabar el año, Google ha compartido las principales búsquedas que han hecho los españoles en su servicio en 2025, que recogen sus dudas y curiosidad por temas te lo más variado, pero en los que despunta una preocupación por los problemas que afectan a nivel nacional.

La lista de las tendencias más buscadas la encabeza el apagón que el pasado 28 de abril dejó sin electricidad al país durante horas. Le siguen las alertas por las lluvias, y los incendios que, durante los meses de verano, han arrasado más de 390.000 hectáreas de superficie. Ourense, Extremadura y Castilla y León vivieron los más intensos y difíciles de controlar.

El nuevo papa, la migración de la mariposa monarca, la cómica Lalachus, el programa La Revuelta, la Flotilla de Gaza, el Premio Planeta 2025 y el muñeco Labubu completan el top 10 de las tendencias más buscadas.

El ocio se cuela entre las búsquedas de los españoles, que en películas y series han elevado a los primeros puestos Anora, Sirat y la Infiltrada. También se han interesado por Nosferatu, Weapons, The Brutalist, El 47, Superman, Emilia Pérez y Adolescencia.

Los españoles, además, han querido saber quién es el nuevo papa, distinguir a los cantantes Andy y Lucas y quién es la cómica Lalachus, así como aprender a hacer fotos con IA, cómo caca en el trabajo y cómo quitar el maquillaje de la almohada.

Sus dudas, asimismo, les han llevado a buscar por qué se ha ido la luz -en referencia al apagón-, por qué Israel ataca a Irán y por qué los papas cambian de nombre, con motivo de la elección León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost.

A ello se suman las búsquedas para saber qué significa el edadismo, la palabra queer y PH, y conocer qué es mejor: si el diésel o la gasolina, Gemini o ChatGPt, y la mantequilla o la margarina.