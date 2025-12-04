Bruselas lanza una 'hoja de ruta' para mejorar la calidad del empleo y modernizar el entorno laboral

La Comisión Europea ha lanzado este jueves una 'hoja de ruta' para mejorar la calidad del empleo y modernizar el entorno laboral en la Unión Europea, en lo que será el germen de la legislación comunitaria prevista para el próximo año para garantizar los derechos de los trabajadores y regular los cambios tecnológicos, económicos y sociales.

La estrategia se basa en crear y mantener empleos de calidad, apostar por la modernización del entorno laboral y las redes de seguridad. "Si queremos aumentar la productividad, atraer y retener talento y apoyar la innovación, la respuesta son los empleos de calidad", ha asegurado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Derechos Sociales y Empleo, Roxana Minzatu, durante la presentación del plan.

Bruselas plantea como objetivo de los 27 crear y mantener empleos de calidad en toda la UE, garantizar la equidad y la modernización en el mundo laboral, apoyar a los trabajadores y a los empleadores en las transiciones verde, digital y demográfica y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva. "El modelo social europeo es nuestra joya. Atrae a las personas a Europa, nos hace más resilientes y sustenta tanto la competitividad como la equidad social", ha señalado la vicepresidenta comunitaria.

Minzatu ha insistido en la necesidad de apoyar la formación de los trabajadores e impulsar la innovación en el entorno laboral. Igualmente, considera clave garantizar un acceso efectivo a los derechos, a servicios públicos de calidad y a una inversión adecuada.

Para ello ha apostado por incentivar a las empresas que invierten en las personas y crean empleos de calidad, desde el ámbito estatal con ayudas públicas pero también con condicional en la contratación pública. "Las condicionalidades sociales pueden ayudar a recompensar a las empresas que invierten en las personas y que valoran a las personas, no solo el precio", ha señalado.

ELEVAR LA PROTECCIÓN EN EL TRABAJO Y GARANTIZAR SUELDOS ADECUADOS

Respecto a las redes de seguridad, la política rumana ha incidido en la necesidad de actualizar las normas de seguridad para evitar accidentes laborales. "La evidencia es clara: cada euro invertido en lugares de trabajo más seguros se duplica en productividad, vidas laborales más largas y menos absentismo", ha expuesto.

Igualmente, ha apuntado a poner en marcha medidas contra la explotación. "Ya sea en largas cadenas de subcontratación o en el desplazamiento de nacionales de terceros países, sectores como el transporte y la construcción enfrentan desafíos serios", ha argumentado, sosteniendo que Bruselas estudiará la "aplicación más estricta", con más transparencia y responsabilidad para los empleadores.

Sobre la cuestión de los salarios, la vicepresidenta comunitaria ha defendido "salarios adecuados" para los trabajadores, recalcando que esto "protege el poder adquisitivo, reduce la desigualdad y hace que el trabajo sea realmente atractivo". El Ejecutivo europeo trabajará para que la Directiva sobre salarios mínimos se implemente en todos los Estados miembros, ha indicado Minzatu, quien ha ahondado en que esta normativa provocó aumentos reales de hasta el 10% en los salarios en aquellos países que la aplicaron.

La hoja de ruta presentada por Bruselas se trata del aperitivo de la Directiva sobre Empleos de Calidad que tiene previsto presentar la Comisión Europea en 2026. Se prevé que esta legislación actualice las normas de la UE que protegen a los trabajadores y regule cuestiones como el uso de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral.