Bruselas lanza tres nuevas convocatorias del Fondo de Innovación por 5.200 millones de euros

La tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno dispondrá de 1.300 millones de euros para fomentar la producción de hidrógeno renovable o hipocarbónico, mediante el otorgamiento de una prima fija ligada a la producción verificada por un periodo de hasta diez años, tal como informó la Comisión Europea en un comunicado. Esta nueva iniciativa forma parte de un paquete de tres convocatorias de financiación lanzadas en el marco del Fondo de Innovación, que suman un presupuesto total de 5.200 millones de euros financiados a través de los ingresos generados por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE), según publicó el organismo este jueves.

La Comisión Europea detalló que, junto con la subasta para el hidrógeno, se incluye la primera subasta dirigida a la descarbonización del calor de procesos industriales dentro del Banco de Descarbonización Industrial, dotada con 1.000 millones de euros. Esta iniciativa busca apoyar soluciones de calor electrificado y renovable que reemplacen el uso de combustibles fósiles en diversas industrias. Además, la convocatoria general de tecnologías de cero emisiones netas 'IF25 NZT', asignada con 2.900 millones de euros, tiene por objetivo incentivar el desarrollo y despliegue de tecnologías limpias, especialmente en áreas como energías renovables, almacenamiento de energía, bombas de calor e hidrógeno, así como componentes y baterías para vehículos eléctricos.

El medio europeo precisó que la selección de proyectos en el marco de la convocatoria 'IF25 NZT' se basará en criterios como la reducción de gases de efecto invernadero que sean capaces de aportar, el nivel de innovación tecnológica, la madurez del proyecto, la viabilidad de ser replicados en otros contextos y la rentabilidad. La Comisión Europea introdujo, además, un incentivo específico para proyectos que sean gestionados y ejecutados por pequeñas y medianas empresas, lo que añade a la convocatoria un componente orientado a favorecer la participación de este tipo de actores en el sector tecnológico e industrial europeo.

Según consignó la Comisión Europea, estas iniciativas están alineadas con el objetivo de reducir las emisiones y avanzar hacia una economía climáticamente neutra. Las oportunidades de financiación representan una contribución significativa para acelerar la transformación hacia una industria limpia en Europa, cumpliendo con los compromisos del Pacto Industrial Limpio y reforzando la competitividad y la resiliencia de la industria en el continente.

El organismo comunitario explicó que la suma total de estas tres convocatorias, que asciende a 5.200 millones de euros, busca colmar las carencias existentes en la inversión para tecnologías limpias, atraer tanto capital privado como público y reforzar la posición de Europa como referente global en este ámbito. Además, la Comisión Europea indicó que tanto Alemania como España complementarán los fondos disponibles mediante el mecanismo de “subastas como servicio”, mediante el cual se aportarán recursos nacionales adicionales para respaldar proyectos de hidrógeno y de descarbonización del calor que cumplan con los requisitos, pero que no alcancen la financiación comunitaria por restricciones presupuestarias.

Las convocatorias relativas a tecnologías limpias, producción de hidrógeno y descarbonización del calor permanecerán abiertas hasta 2026, de acuerdo con los detalles publicados por la Comisión Europea. Se prevé que la firma de los acuerdos de subvención correspondientes a los proyectos seleccionados tenga lugar entre finales de 2026 y durante 2027.

La importancia estratégica de estas acciones radica en su contribución a los objetivos climáticos y energéticos establecidos por la Unión Europea para el año 2030 y en la apuesta por la neutralidad climática hacia 2050. El organismo europeo remarcó que este conjunto de iniciativas no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que facilita el avance estructural en industrias clave para la economía continental.

En cuanto al diseño de la convocatoria ‘IF25 NZT’, la Comisión Europea detalló que tiene entre sus propósitos cerrar la brecha de inversión que dificulta la transición hacia tecnologías limpias y sostenibles. Por su parte, el apoyo a la producción de hidrógeno renovable busca estimular la oferta de este vector energético como alternativa a los combustibles fósiles, mientras que la electrificación del calor en procesos industriales pretende reducir significativamente la huella de carbono de sectores tradicionalmente intensivos en emisiones.

El organismo resaltó que estos fondos se originan directamente de los recursos generados por el comercio de derechos de emisión del RCDE UE. El Fondo de Innovación representa una de las principales herramientas financieras desarrolladas en el seno de la política climática europea, destinada a facilitar la investigación, el desarrollo y la demostración de soluciones con bajo nivel de carbono, cubriendo tanto proyectos a gran escala como de menor dimensión.

Finalmente, la Comisión Europea enfatizó que la articulación de estas iniciativas pretende sentar las bases para el despliegue de tecnologías que permitan a la industria europea mantener su competitividad global al mismo tiempo que reduce su impacto ambiental, en un contexto de transición energética y cumplimiento de sus objetivos climáticos y económicos a largo plazo.