Un investigador del CNIO destaca que la restricción de alimento es la estrategia más eficaz para prolongar la longevidad

El impacto de la edad en la efectividad de la restricción calórica ha sido motivo de análisis durante el CNIO-CaixaResearch Frontiers Meetings, donde científicos de Europa y Estados Unidos advirtieron que la alternancia entre periodos de ayuno y alimentación podría producir resultados diferentes según el momento de la vida en que se aplique. Según el medio Europa Press, el investigador Adam Antebi, del Instituto Max-Planck para la Biología del Envejecimiento, explicó que los efectos del ayuno intermitente pueden ser beneficiosos en edades medianas, por ejemplo cerca de los cincuenta años, pero podrían variar a los setenta. El encuentro internacional se centró en examinar cómo la reducción de calorías incide sobre procesos clave del envejecimiento y los desafíos que representa trasladar estos hallazgos a la práctica clínica en humanos.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Alejo Efeyan, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), explicó que diversos estudios realizados tanto en cultivos celulares como en modelos animales han evidenciado que la limitación de la cantidad de alimentos aparece, hasta la fecha, como la intervención más efectiva para ampliar la longevidad. No obstante, Efeyan remarcó la necesidad de ser cautelosos al trasladar los datos obtenidos en estos ensayos preclínicos a la dieta de las personas, porque las diferencias fisiológicas entre especies y la complejidad del metabolismo humano pueden generar desenlaces distintos a los observados en experimentos de laboratorio.

Durante el congreso, que reunió a una veintena de ponentes internacionales, se puso en primer plano la influencia de la restricción de calorías sobre el metabolismo celular. Adam Antebi expuso que este tipo de intervenciones no solo afecta los mecanismos de defensa y reparación del organismo, sino que también incide sobre la interacción entre la senescencia, la regeneración y la capacidad de recuperación de las células. La respuesta individual, según su exposición reseñada por Europa Press, depende de factores como la edad y el estado metabólico de cada persona, razón por la cual fórmulas como el ayuno intermitente requieren estudios adicionales para comprender su aplicabilidad en la población humana.

Los especialistas participantes señalaron que el envejecimiento está marcado por una serie de procesos celulares e inmunológicos que dejan de funcionar de manera óptima con el paso del tiempo. Uno de los sistemas afectados es el encargado de eliminar desechos y sustancias tóxicas al interior de las células, cuya reducción de eficiencia favorece la acumulación de elementos nocivos. Además, el fenómeno de la senescencia, donde ciertas células interrumpen su ciclo de división pero permanecen en el organismo, se relaciona con diferentes patologías asociadas a la edad avanzada.

Según Europe Press, el sistema inmunológico también afronta un notable deterioro con los años, perdiendo la capacidad de detectar amenazas como la proliferación anómala de células, origen frecuente de tumores. Las células madre, esenciales para la regeneración de tejidos y órganos, ven disminuida su habilidad para transformarse en tipos celulares especializados, lo que compromete los procesos de reparación biológica en el cuerpo.

Estos mecanismos han sido motivo de investigaciones que, durante décadas, los han estudiado por separado. Sin embargo, Alejo Efeyan subrayó que, en la actualidad, la comunidad científica empieza a entender que todos estos eventos ocurren de manera interrelacionada y a distintos niveles, que incluyen desde el molecular hasta el de órganos completos, y que en conjunto afectan el envejecimiento.

El medio Europa Press detalló que el trabajo que fundó este ámbito de investigación se publicó en la revista Cell en 2013 bajo el título 'Hallmarks of Aging', el cual identificó nueve características moleculares definitorias del envejecimiento. Una revisión de este marco teórico realizada en 2023 elevó a doce el número de indicadores, estableciendo una lista de procesos medibles sobre los cuales la intervención podría acelerar o ralentizar el deterioro físico vinculado a la edad.

Una de las áreas destacadas fue la investigación de los telómeros. María A. Blasco, del CNIO, dirige un grupo que analiza estas estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. De acuerdo con Europa Press, los resultados obtenidos muestran que el acortamiento progresivo de los telómeros está vinculado de manera directa con enfermedades propias de la edad, como la fibrosis pulmonar. El equipo de Blasco ha fundado una empresa con el objetivo de desarrollar terapias contra la fibrosis basadas en la activación de la telomerasa, una enzima responsable de reparar y mantener los telómeros, lo que podría abrir nuevos horizontes en el tratamiento de patologías derivadas del envejecimiento celular.

Los especialistas enfatizaron que los hallazgos mencionados avanzan en la comprensión sobre las causas y posibles intervenciones en el envejecimiento, aunque alertaron sobre la complejidad de trasladar las estrategias comprobadas en laboratorio al ámbito clínico, dado que los resultados pueden variar de forma considerable cuando se aplican en humanos. Europa Press recogió el llamado de los científicos a diseñar estudios que evalúen detenidamente tanto la eficacia como los riesgos potenciales de la restricción calórica y otras intervenciones metabólicas antes de establecer recomendaciones para la población en general.