Google renueva Android 16 con nuevas funciones de IA, opciones de personalización y controles parentales

La actualización de Android 16 ha introducido los resúmenes de notificaciones con inteligencia artificial (IA) y nuevos controles parentales que se gestionan directamente en el dispositivo del menor.

Google ha cambiado la frecuencia con la que actualiza su sistema operativo para que las novedades más importes no lleguen una vez al año. En su lugar, ofrecerá lanzamientos más frecuentes, como el que está disponible desde este martes con la actualización de diciembre.

La compañía tecnológica pretende con este cambio que los usuarios reciban "las últimas funciones en cuanto estén disponibles", empezando por la nueva actualización de Android 16, que introduce nuevas funciones con IA, opciones de personalización y una administración de los controles parentales más sencilla, como informa en un comunicado.

En lo que respecta a las funciones con IA, Android 16 ahora cuenta con los resúmenes de notificaciones, para ver de un vistazo el contenido condensado de mensajes y chats, y con una nueva organización de las notificaciones que silencia las que son menos prioritarias.

También es posible personalizar la interfaz con nuevas formas de iconos, iconos temáticos y la posibilidad de oscurecer la mayoría de aplicaciones claras.

Por último, Google ha simplificado la administración de los controles parentales dentro de la Configuración de Android y directamente desde el dispositivo de los menores. Los cambios en el tiempo de uso de pantalla o de inactividad y de aplicaciones específicas están protegidos por un PIN.

Esta actualización de Android 16 se ha empezado a implementar este martes en dispositivos Pixel compatibles.