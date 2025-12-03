El nuevo Smart TV portátil LG StanbyME 2 agrega una pantalla táctil y hasta cuatro horas de batería par más versatilidad

LG ha ampliado su gama de dispositivos Smart TV LG&Go con el nuevo monitor portátil LG StanbyME 2, que agrega una pantalla táctil a sus capacidades de Smart TV con sistema operativo webOS, además de ofrecer hasta cuatro horas de batería para una mayor flexibilidad de uso.
Tras el reciente anuncio de su nueva categoría de Smart TV portátiles LG&Go, la compañía ha presentado el sucesor del Smart TV LG StanbyME, diseñado para adaptarse a las necesidades de los usuarios para cada momento y lugar, con opciones tanto para ver películas, como para seguir recetas desde la cocina o realizar videollamadas en una pantalla de gran formato.
Entre las novedades de este nuevo Smart TV, LG ha introducido una pantalla táctil de 27 pulgadas extraíble, de manera que ya no es solo un monitor, sino que también permite navegar por el contenido en un modo tableta, ampliando sus posibilidades de uso y proporcionando una interacción más intuitiva.
Además de la pantalla táctil, este nuevo modelo StanbyME 2 también está equipado con una batería que ofrece una autonomía de hasta cuatro horas, lo que asegura su versatilidad de uso en cualquier espacio para cualquier tarea, como ha subrayado LG en un comunicado.
Igualmente, al igual que el modelo predecesor, el StanbyME 2 cuenta con un sistema de ruedas que facilita su desplazamiento a cualquier habitación sin esfuerzo. Este método, característico de las Smart TV portátiles LG&Go, permite una amplia libertad de movimiento para "llevar el entretenimiento a cualquier rincón", ya sea de un hogar o en una oficina.
PROCESADOR Y SISTEMA OPERATIVO AVANZADOS
Continuando con las novedades LG StanbyME 2 está impulsado por el procesador de alto rendimiento 4K a8, que se ha mejorado para lograr ser 1.7 veces más inteligente que su antecesor, y dispone de capacidades para integrar las "futuras innovaciones de inteligencia artificial (IA)".
LG ha explicado asimismo que este procesador está diseñado para maximizar la calidad de la imagen y el sonido del Smart TV. Para ello, emplea la IA en 2.040 zonas independientes para ofrecer una experiencia visual y auditiva "envolvente".
Junto al procesador, cuenta con el sistema operativo webOS, con lo que, a través de una plataforma intuitiva y segura, permite visualizar contenido en cualquier formato, incluido el vertical, en plataformas como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok sin necesidad de disponer de conexión con un PC o consola externa.
Además, webOS cuenta con funciones de IA gracias a su asistente virtual integrado, así como con LG Channels, que ofrece acceso a más de 300 canales gratuitos, y con Portal Gaming, la plataforma de LG para juegos que ofrece experiencia en la nube con servicios como Xbox y GeForce NOW.
LG ha matizado que el nuevo Smart TV también cuenta con el programa Re:New, que renueva gratuitamente cada año el sistema operativo incorporando las últimas funciones inteligentes para ofrecer "una mayor personalización y control del hogar avanzados".
Además de todo ello, el LG StanbyME 2 se acompaña de un mando a distancia que cuenta con un acabado magnético para acoplarlo directamente al monitor, garantizando mayor comodidad y que se mantengan siempre juntos.