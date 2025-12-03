EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones kamikaze con sede en Oriente Próximo

El establecimiento de la Task Force Scorpion (TFSS) ocurre tras la directiva del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, quien ordenó priorizar la adquisición de sistemas no tripulados y modernizar los sistemas de defensa con nuevas tecnologías. En respuesta, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) puso en marcha el primer escuadrón de drones kamikaze estadounidenses con base en Oriente Próximo, denominado Escorpión, cuya función principal es proporcionar capacidades avanzadas y asequibles para reforzar la presencia militar estadounidense en una de las regiones consideradas estratégicas y complejas, según reportó CENTCOM en su comunicado y difundido por la agencia.

El escuadrón Escorpión opera sistemas conocidos como LUCAS (Low-Cost Unmanned Aerial Systems), dotados de autonomía y un rango de acción significativo. Según detalló CENTCOM, estos drones se integran a la infraestructura regional para ampliar la flexibilidad de las operaciones militares estadounidenses. Entre las características técnicas destacadas se encuentra su capacidad para ser desplegados a través de mecanismos variados: catapultas, lanzamientos asistidos por cohetes y sistemas móviles terrestres. Esta variedad busca adaptarse a diferentes demandas del terreno y maximizar la respuesta ante eventos imprevistos.

Tal como publicó CENTCOM en su cuenta oficial en X, los dispositivos permiten que las tropas cuenten con recursos de despliegue inmediato y bajo coste, una respuesta a la necesidad de disponer de tecnología eficiente ante desafíos operacionales en evolución. Los drones kamikaze implementados en el escuadrón Escorpión tienen como atributo la autonomía operativa, lo que elimina la dependencia de la intervención humana constante en misiones de reconocimiento, ataque y vigilancia. El mando militar insiste en que estos elementos tecnológicos buscan ofrecer una ventaja táctica, permitiendo acciones con menor exposición de los soldados en campo.

El comandante del Mando Central de EE.UU., Brad Cooper, afirmó en el comunicado oficial: “Este nuevo cuerpo especial fija las condiciones para usar la innovación como disuasión”. Además, expuso que “equipar a nuestros hábiles combatientes con capacidades de drones de última generación demuestra la innovación y la fuerza militar de Estados Unidos, lo que disuade a los actores malignos”. Estas declaraciones recalcan que el objetivo es mantener la superioridad militar y responder con rapidez a amenazas consideradas emergentes.

Según precisó CENTCOM, el énfasis en la reducción del coste de los dispositivos permite aumentar la cantidad de unidades desplegadas sin incrementar de forma significativa los gastos de defensa. El desarrollo de estos drones responde tanto a la intención de aprovechar avances en inteligencia artificial y robótica como a la necesidad de mantener la adaptación constante ante nuevas tipologías de combate. El comunicado recalca que la estrategia adoptada facilita dotar a los soldados de herramientas eficaces, capaces de ser empleadas con rapidez según sea necesario en situaciones de riesgo o en operaciones tácticas extensas.

La decisión de desplegar el escuadrón en una región estratégica, detalló CENTCOM, se vincula con el objetivo de asegurar que las fuerzas estadounidenses mantengan capacidades robustas de defensa y disuasión en Oriente Próximo. El avance en el desarrollo y la integración de tecnología no tripulada constituye una parte fundamental de los planes de modernización del Pentágono, que ha impulsado estas iniciativas como una transición para las fuerzas armadas estadounidenses hacia sistemas cada vez más autónomos y adaptativos.

Las capacidades de los drones del escuadrón Escorpión, que incluyen métodos de lanzamiento desde posiciones fijas o móviles, se presentan como una respuesta directa a la dinámica del entorno operativo, donde se requiere adaptabilidad y velocidad en la toma de decisiones. La variabilidad en los métodos de despliegue persigue aumentar el elemento sorpresa y mejorar la reacción a condiciones imprevistas, según aseguró el mando militar citado por CENTCOM.

El desarrollo de la Task Force Scorpion encaja en la tendencia de incrementar la digitalización y automatización de los recursos militares, con un fuerte énfasis en la innovación tecnológica dentro del ámbito de la defensa estadounidense. CENTCOM afirmó que la labor de esta unidad especial podría servir de modelo para otras regiones o unidades dentro del ejército de Estados Unidos, anticipando una mayor integración de sistemas autónomos en futuras operaciones.

La iniciativa refleja un enfoque en la modernización progresiva de las fuerzas armadas, basada en la expansión de la robótica y la inteligencia artificial en el campo de operaciones, tal como consignó CENTCOM. Al focalizarse en equipos asequibles, los responsables buscan consolidar una mayor capacidad de respuesta ante posibles escenarios de crisis, sin depender exclusivamente de sistemas de alto coste ni de plataformas tripuladas.

Dentro de este contexto, las prioridades del Pentágono en materia de defensa se orientan hacia la rápida integración de soluciones automatizadas y de bajo coste, como vía para afianzar la superioridad tecnológica y adaptarse a las amenazas que surgen en Oriente Próximo. Reportado por CENTCOM, el modelo operativo del escuadrón Escorpión enfatiza la emoción por el perfeccionamiento constante de sus tácticas y tecnologías, con el propósito de mantener a las fuerzas estadounidenses a la vanguardia del desarrollo militar mundial.

Según la información oficial compartida por el mismo CENTCOM, la presencia del escuadrón en la región impulsa la innovación como uno de los pilares centrales de la doctrina militar estadounidense. La experiencia acumulada por la Task Force Scorpion y los aprendizajes operativos de su despliegue inicial pueden sentar las bases de un nuevo enfoque para enfrentar los retos actuales y futuros que presenta el entorno estratégico en Oriente Próximo.