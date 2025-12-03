Agencias

Caputo afirma que los bancos internacionales han ofrecido un préstamo de 7.000 millones de dólares a Argentina

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha desvelado que los bancos internacionales han ofrecido un préstamo de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares (5.139 y 5.996 millones de euros al cambio) a Argentina.

"Estamos viendo cuánto tomaremos", señaló durante una jornada organizada por El Cronista, donde el titular de Economía explicó que la economía argentina "se está recuperando fuertemente" y se están enviando "leyes importantes al Congreso" que la impulsarán aún más.

En este sentido, Caputo desmintió que Argentina haya recibido ofertas de préstamos por un total de 20.000 millones de dólares (17.130 millones de euros) y explicó que el acuerdo con Estados Unidos por el paquete económico involucró a "otros dos países", sin especificar cuáles son.

La intención del Gobierno argentino, aseguró durante su intervención, es "comprar reservas sin volver al pasado" y mantener el sistema de bandas.

"Estamos en mejor posición que nunca desde que inició esta presidencia. Más cerca que nunca de tener acceso nuevamente a mercados para poder acumular reservas de manera coordinada y tranquila, sin generar problema a los argentinos", afirmó.

