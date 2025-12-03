Arraiz: "Ante la nostalgia peligrosa hacia tiempos pasados debemos reivindicar que España eligió la libertad"

La proximidad del cincuenta aniversario del inicio de la Transición democrática en España y la reflexión sobre la memoria colectiva marcaron centralmente el acto del XLVII Aniversario de la Constitución Española desarrollado en La Rioja el 6 de diciembre de 2024. La delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, María Marrodán Arraiz, advirtió en ese contexto sobre el riesgo de aceptar discursos que minimicen o ensalcen periodos históricos en los que la ciudadanía carecía de derechos fundamentales. Durante la ceremonia, según informó la Delegación del Gobierno y publicó el medio, la representante estatal defendió la consolidación de los avances democráticos desde 1978 e hizo una defensa explícita de la libertad como elección irreversible de la sociedad española.

Según consignó el medio, la ceremonia incluyó la entrega de seis distinciones por méritos civiles a funcionarios y personal del Estado, galardones que formaron parte de la Promoción de Honores del Aniversario de la Constitución y de la Proclamación de S. M. el Rey Felipe VI. Estos reconocimientos —concretamente, cuatro de la Orden del Mérito Civil y dos de la Orden de Isabel la Católica— se adjudicaron a profesionales de la administración pública y de cuerpos de seguridad, en consideración a su dedicación al servicio público y su contribución al interés general.

Durante su intervención en el acto, Arraiz Nalda recordó que hace cinco décadas España emprendió un cambio que alteró su identidad y definió el rumbo de la nación, estableciendo un sistema político basado en una democracia sólida. El medio oficial destacó que calificó la Transición como un periodo caracterizado por la generosidad colectiva de distintos sectores sociales y políticos tradicionalmente enfrentados, quienes, dijo, supieron priorizar el entendimiento y el respeto mutuo por encima de las diferencias.

La delegada subrayó que la Constitución de 1978 resultó de ese proceso de diálogo, representando, en sus palabras recogidas por el medio, "un pacto entre generaciones, ideologías y territorios". Destacó también que el texto constitucional busca superar episodios históricos difíciles, fomentar la diversidad y blindar el futuro democrático del país ante las tentaciones autoritarias. Reportó la fuente oficial que Arraiz llamó a rechazar toda interpretación nostálgica de pasados privativos de derechos, afirmando que "España eligió la libertad", y sostuvo que el camino emprendido no admite retrocesos.

En el transcurso del evento, la ceremonia reconoció el trabajo de los siguientes funcionarios: Sheila Quintanilla Sampedro, guardia civil, recibió la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil; Mónica Espinosa Lorenzo, inspectora de la Policía Nacional, obtuvo la Cruz de la Orden del Mérito Civil; Ángel Martínez Varona, delegado de Economía y Hacienda en La Rioja, fue distinguido con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

De acuerdo con los detalles aportados por la Delegación y la información facilitada por el medio, en la Promoción de Honores correspondiente al aniversario de la proclamación de S. M. el Rey Felipe VI, celebrada en 2025, también se premió a Manuel Laguna Cencerrado, jefe Superior de Policía de La Rioja y a José Víctor Jiménez García, comandante de la Xª Zona de la Guardia Civil, ambos con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, mientras que la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil recayó en Enrique Fabián de la Iglesia Palacios, abogado del Estado en La Rioja.

Todas estas distinciones, según publicó el medio, reconocen el compromiso y la aportación al interés público, en un contexto de celebración considerado significativo para la historia democrática reciente, que conecta los aniversarios de la Constitución y de la proclamación del monarca. El enfoque de la entrega de estos reconocimientos radica en premiar la labor dentro de la administración pública, así como otras actividades en beneficio del Estado.

En otra parte central de su discurso recogido por el medio, Arraiz se refirió a la emergencia de discursos que, aun cuando no siempre resultan manifiestos, tienden a idealizar o relativizar las consecuencias de épocas en las que predominó la ausencia de derechos y limitaciones a la libertad de expresión. La delegada llamó a rechazar estas narrativas, resaltando que la responsabilidad de los actuales ciudadanos radica en defender la democracia y afirmar "con absoluta firmeza" la opción por la libertad.

El medio subrayó que el contenido de la intervención de Arraiz puso énfasis en la relevancia de consolidar lo conseguido desde 1978: ampliación de derechos, fortalecimiento de la cohesión social y posicionamiento internacional de España como Estado democrático. Relató que según la delegada, la pervivencia de estos logros depende de la transmisión y el conocimiento de los fundamentos de la democracia actual, lo que, a su juicio, descarta cualquier posibilidad de retorno a sistemas autoritarios.

El desarrollo de la ceremonia y los discursos allí pronunciados, según reportó el medio, estuvieron marcados por una llamada a la responsabilidad ciudadana frente a tentativas que cuestionan los avances democráticos. Arraiz Nalda apeló a fortalecer la conciencia colectiva sobre el clivaje histórico que supuso la Transición y a recordar el significado del pacto constitucional como base de la estructura política y social vigente en el país.