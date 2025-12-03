Anthropic contrata abogados para trabajar en una potencial OPV, según 'FT'

Anthropic, la empresa de IA responsable del chatbot Claude, ha contratado al bufete Wilson Sonsini para comenzar a trabajar en la que podría ser una de las mayores ofertas públicas iniciales de venta de acciones de la historia y que podría tener lugar en 2026.

Según informa 'Financial Times', que cita dos fuentes conocedoras de la situación, la 'startup' eligió recientemente a la firma de abogados, que ha venido asesorando a Anthropic desde 2022 en operaciones como la multimillonaria inversión de Amazon, y con experiencia en OPV de empresas tecnológicas como Google, LinkedIn y Lyft.

Asimismo, la compañía dirigida por Dario Amodei también habría discutido una posible OPV con bancos de inversión, según varias personas con conocimiento de las conversaciones, que calificaron estos contactos de "preliminares e informales", lo que sugiere que Anthropic no estaba cerca de elegir a los suscriptores de una hipotética salida a Bolsa.

En cualquier caso, estas medidas representan un avance significativo en los preparativos de Anthropic para un futuro salto al parqué que pondría a prueba el interés de los inversores en respaldar a firmas todavía en pérdidas, pero que están en el centro del auge de la IA.

En este sentido, una persona con conocimiento de los planes de Anthropic apuntó que la empresa podría estar preparada para cotizar en 2026, aunque otra persona cercana a la 'startup' advirtió al diario británico de que una salida a Bolsa tan pronto era improbable.

"Es una práctica bastante habitual que las empresas que operan a nuestra escala y nivel de ingresos operen efectivamente como si cotizaran en bolsa", declaró al rotativo un portavoz de Anthropic, subrayando que la empresa no ha tomado ninguna decisión sobre cuándo o si saldrá a Bolsa.

Anthropic recibió un compromiso de 15.000 millones de dólares (12.920 millones de euros) de Microsoft y Nvidia el mes pasado, que formará parte de una ronda de financiación que se espera que valore al grupo entre 300.000 y 350.000 millones de dólares (258.335 y 301.390 millones de euros).

De su lado, OpenAI que también estaría realizando trabajos preliminares para prepararse de cara a un potencial OPV, según personas con conocimiento de sus planes, fue valorada en octubre en 500.000 millones de dólares (430.556 millones de euros).