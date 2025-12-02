Una anestesióloga del hospital de Antequera participa en una campaña de cooperación sanitaria en Guatemala

La anestesióloga del Hospital de Antequera (Málaga), Beatriz Cabello Roig, ha formado parte del único equipo español que ha participado, entre el 29 de octubre y el 16 de noviembre pasado, en una campaña de cooperación sanitaria en el hospital Hilario Galindo, ubicado en San Felipe, Retalhuleu (Guatemala).

Este centro hospitalario carece de actividad quirúrgica propia y depende íntegramente de equipos cooperantes para ofrecer intervenciones esenciales, por lo que cada año recibe a quince grupos estadounidenses y a un único equipo español, el que organiza la ONG DOA (Todos por la Salud). Este año la misión española ha permitido al hospital atender quirúrgicamente a 170 pacientes, tanto en el ámbito de la cirugía general como en el de la ginecología.

La profesional del hospital de Antequera destaca que "desde el primer día, el equipo fue recibido con los brazos abiertos por los trabajadores del centro y por los pacientes. Además recibimos un importante apoyo del personal local (Mariela, Marcos, Silvia, Kamari, Orfa, Odaris, Neto y muchos más) cuyo compromiso y entusiasmo hacen posible la actividad quirúrgica". Antes de iniciar la misión, el equipo debe montar desde cero los quirófanos, la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), las salas de hospitalización y los almacenes, afrontando además jornadas de más de doce horas.

Durante la campaña, marcada por las intensas lluvias diarias propias de la temporada húmeda en el país centroamericano, se llevaron a cabo intervenciones como colecistectomías, hernias, eventraciones, histerectomías, prolapsos y laparoscopias de tumores ováricos, entre otras.

"Detrás de cada una de las 170 cirugías hay una historia personal y un paciente que, gracias a este programa, ha podido acceder a una operación que de otro modo no habría sido posible" señala Beatriz Cabello.

Para esta anestesióloga del hospital de Antequera, la experiencia ha sido profundamente enriquecedora. Cabello incide en que "no es solo el número de pacientes, son 170 personas con nombre que te dan las gracias porque de otra manera no habrían podido operarse. Su gratitud emociona, aunque no la busques. Me llevo su cariño, sus 'buenos días seño, bendiciones', que resonarán en mí todo el año. Me dan más de lo que yo aporto. Acabo de irme, y ya los echo de menos".

La dirección del hospital de Antequera subraya que esta participación representa el firme compromiso del centro con la cooperación internacional. Asimismo, pone en valor el trabajo de sus profesionales, cuyo espíritu solidario contribuye a ampliar el impacto social de la sanidad pública.