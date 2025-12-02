Sumar y Compromís animan a Pradas a "dar la cara" en el Congreso y aclarar qué pasó realmente el día de la dana

El vicepresidente primero de la comisión del Congreso que investiga la dana, Nahuel González, de Sumar y la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, han mostrado este martes su deseo de que la exconsellera valenciana de Emergencias Salomé Pradas "dé la cara" el próximo día 15 ante este órgano, contestando a las preguntas de los comisionados y explicando qué sucedió realmente aquel fatídico 29 de octubre de 2024.

En una rueda de prensa en el Congreso González ha dado por hecho que, a tenor de sus publicaciones en 'X', Pradas no se acogerá a su derecho a no declarar en el Congreso por su condición de imputada en la causa abierta por la jueza de Catarroja y responderá a lo que se le plantee, máxime cuando ya ha protagonizado un programa de televisión.

Una de las cosas sobre las que Sumar y Compromís quieren preguntar a Pradas es su afirmación de que el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le dijo que le mantuviera informado a él para no molestar al 'expresident'.

"Tiene que explicar por dignidad, honorabilidad y respeto a las víctimas lo que sucedió aquel día y por qué el nivel de incompetencia fue tan grave", ha reclamado Nahuel González, mientras que Micó le pedirá que opine de todo lo que han dicho en el Congreso sus excompañeros de la Generalitat.

UN PATRÓN DE IRRESPONSABILIDAD E INHUMANIDAD

Tanto González como Micó han aprovechado sus declaraciones ante los medios para hacer balance de los trabajos de la comisión. Según el también diputado de Izquierda Unida en las comparecencias se están repitiendo varios patrones: el de que ningún responsable político de la Generalitat "sabía nada" de lo que sucedía aquel día, el de "yo no estuve allí porque no tenía nada que aportar" y el de la "falta de humanidad y empatía" con las víctimas.

De su lado, Micó ha destacado que la comisión ya está sirviendo para "destapar contradicciones" entre distintos miembros del Gobierno de Carlos Mazón y será "útil" para "depurar responsabilidades políticas".

Por lo pronto, ha subrayado que los interrogatorios ya realizados han constatado que el 29 de octubre, pese a la alerta roja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sólo Pradas "estaba en su lugar de trabajo", lo que considera "alucinante". "Más que el gobierno de los mejores era el gobierno de los asuntos personales", ha deslizado.

El mismo día que Pradas comparecerá en el Congreso el hasta ahora secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, estrecho colaborador de Mazón en el Ejecutivo valenciano. Así lo decidió este lunes la Mesa de la comisión de investigación, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, y que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, también acordó pedir que se habilite el mes de enero para poder continuar con las comparecencias.

MAZÓN Y SU "COMISIÓN FANTASMA" PARA COBRAR MÁS

Por otra parte, tanto González como Micó han dicho sentir "vergüenza" ante la decisión del PP de colocar a Mazón como portavoz en la Comisión de Reglamento de las Cortes Valencianas, que lleva cinco años sin reunirse, un puesto gracias al que se embolsará un plus mensual que suma 8.879 euros brutos al año.

"Mazón fue un fantasma el día del Cecopi y ahora se va a una comisión fantasma para cobrar un plus de 8.000 euros, vamos de vergüenza en vergüenza", se ha lamentado González, quien ha cargado contra el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por esta decisión que interpreta como otro "ninguneo" a las familias de las víctimas.