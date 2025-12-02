Los Reyes inauguran la exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales

Los reyes Felipe VI y Letizia han inaugurado este martes la exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia, bisabuela del monarca, en la Galería de las Colecciones Reales.

Durante el recorrido, los reyes se han detenido en una recreación del tocador de Victoria Eugenia y en su sala de lectura, donde han prestado especial atención a sus libros, algunos de ellos abiertos por la primera página y firmados con el exlibris de la monarca en el que aparece el nombre Ena, el apelativo con el que se refería a ella su familia más cercana.

También se han interesado por la galería de retratos de la muestra, donde han observado las pinturas que diferentes artistas dedicaron a la reina consorte, entre ellos Sorolla, Philip de László y Mariano Benlliure. Durante su visita les han acompañado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Al final del recorrido, el Rey podrá ver una fotografía en la que aparece de recién nacido en los brazos de la reina Victoria Eugenia, su bisabuela y también madrina, el día de su bautizo, celebrado en febrero de 1968. Esta fue la única vez que la monarca consorte regresó a España desde su exilio en 1931.

En la muestra, que podrá visitarse desde este miércoles hasta el próximo 5 de abril, se exponen 350 piezas relacionadas con la reina Victoria Eugenia, entre ellas objetos personales, retratos que realizaron pintores como Sorolla o Menéndez Pidal, fotografías, el carro de caoba en el que viajó vestida de novia para casarse con Alfonso XIII en la Iglesia de los Jerónimos o la diadema de Flor de Lis que Alfonso XIII le regaló con motivo de la boda, entre otros.

Segunda de los cuatro hijos del Príncipe Enrique de Battenberg (1858-1896) y de la Princesa Beatriz del Reino Unido (1857-1944), Victoria Eugenia de Battenberg fue la menor de las nietas de la Reina Victoria I de Inglaterra (1819-1901). Su educación se desarrolló en la corte británica durante los últimos años del reinado de su abuela. Conocida familiarmente como Ena, conoció a Alfonso XIII (1886-1941) durante la visita de Estado que el monarca realizó a Inglaterra en junio de 1905. En enero de 1906 se anunció su compromiso con el Rey y, poco antes del enlace, Victoria Eugenia se retractó de su fe anglicana y se convirtió al catolicismo.

Tras su instalación en el Palacio Real de Madrid, Victoria Eugenia suavizó el protocolo en la corte española durante la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. Alejada de la política, la reina dedicó gran parte de su actividad pública en España a labores benéficas y asistenciales, como la reorganización de la Cruz Roja española y de la Liga Antituberculosa, o la creación de una Escuela de Enfermeras y de la Liga contra el Cáncer.