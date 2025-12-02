Agencias

Dos agentes de Policía Nacional y un vecino de 52 años hospitalizados por el incendio de un bloque en Toledo

Un hombre 52 años y dos agentes de Policía Nacional han sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo tras resultar heridos en el incendio desatado en un bloque de viviendas de la capital.

Según ha expuesto el alcalde, Carlos Velázquez, trasladado al lugar de los hechos, en atención a medios, por el momento no hay que lamentar víctimas mortales en el incendio, a pesar de que "las llamas revertían muchísima intensidad".

Asimismo, ha indicado que las personas que permanecen en el edificio, situado en la Avenida de Portugal, aunque en un primer momento había trascendido que se encontraba en la ronda de Buenavista, están confinadas por el cuerpo de bomberos para evitar que se vean afectados por el humo.

"Teniendo en cuenta que la columna de humo que subía por el tiro de la escalera era muy importante, se decidió por parte de los bomberos confinar a los vecinos con medidas de protección, tratando de evitar que entrara el humo a sus viviendas", ha explicado.

Velázquez ha señalado que se desconocen hasta el momento las causas, aunque "se está investigando". "Hay que dejar a la policía científica, fundamentalmente, que, junto con la colaboración de los bomberos, evalúe", ha subrayado el primer edil toledano.

Además, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia, así como a vecinos que han intervenido para ayudar de manera espontánea. "Personas que, sin pensárselo dos veces, han entrado cuando han visto las llamas y cuando han escuchado la explosión", ha señalado.

