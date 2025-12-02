Agencias

Claudia Pina: "Cada vez nos apoya más gente, cada día trabajamos más para ser mejores"

La delantera de la selección española Claudia Pina celebró el "objetivo conseguido" de ganar este martes la Liga de Naciones con un 3-0 a Alemania, disfrutando del apoyo "cada vez de más gente" y como protagonista con dos golazos.

"Solo teníamos un objetivo que era ganar y lo hemos conseguido. Goles de los que me gustan chutando desde lejos. Ha sido un partidazo de todo el equipo, un nuevo título", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Pina lideró el golpe de España en la segunda parte del Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid que registró un récord de asistencia a un partido de la selección. "Cada vez nos apoya más gente, cada día trabajamos más para ser mejores. Es mi primer título con la selección. Ahora, a celebrarlo", afirmó.

"Una locura la gente, que siempre nos apoya, que ha venido hoy, sin ellos la victoria no sería posible", terminó.

