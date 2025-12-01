Agencias

La 3ª fuerza en la primera vuelta de las presidenciales chilenas escoge votar nulo o en blanco en la segunda

Guardar

El Partido de la Gente (PDG) chileno (centroderecha) ha adoptado este domingo como postura oficial el voto en blanco o nulo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, después de que su militancia, con una mayoría de más de tres cuartos, se haya pronunciado de esta manera, frente a la posibilidad de votar a la oficialista Jeannette Jara (izquierda) y al ultraderechista José Antonio Kast, ambos por delante del líder del PDL, Franco Parisi.

"El resultado es contundente y paso a señalar la opción del Partido de la Gente. Un 78 por ciento se ha inclinado por la opción nulo o blanco, un 20 por ciento por la opción del candidato presidencial José Antonio Kast y un 2 por ciento por la opción presidencial de la señora Jeannette Jara", ha anunciado en declaraciones a los medios el presidente del partido, Rodrigo Vattuone.

Tras ello, la propia formación ha anunciado a través de un comunicado en el que "el Partido de la Gente adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción nulo o blanco".

"El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país", reza el texto, en el que la organización promete continuar su camino político.

La decisión se ha producido después de que este sábado la empresa demoscópica Cadem publicara un estudio según el cual, entre los que votaron por Parisi en la primera vuelta, un 37 por ciento lo haría por Kast, un 22 por Jara y un 41 lo desconoce. En este informe, el ultraderechista aventajaría a su rival con el apoyo de un 58 por ciento de los encuestados frente al 42 de la izquierdista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ascienden a 123 los muertos por las inundaciones y fuertes lluvias en Sri Lanka

Equipos de rescate, autoridades y voluntarios intensifican la búsqueda de desaparecidos y la asistencia a miles de desplazados en medio del colapso de infraestructuras, mientras el estado de emergencia sanitaria sigue vigente por riesgo de enfermedades y nuevos desastres

Ascienden a 123 los muertos

Dos heridos graves por un tiroteo nocturno en Colonia (Alemania)

La investigación policial continúa bajo estrictas medidas de reserva, mientras expertos forenses analizan pruebas clave y la búsqueda de posibles cómplices sigue activa tras la detención de un sospechoso durante un grave incidente armado ocurrido en un aparcamiento de Colonia

Dos heridos graves por un

Perú refuerza control policial en la frontera con Chile tras aprobar el estado de emergencia por la migración

Con la declaración extraordinaria, el gobierno dispuso patrullas reforzadas, avances tecnológicos y restricciones temporales a derechos básicos para enfrentar flujos migratorios y delitos, mientras busca cooperación internacional y monitorea el impacto en la seguridad y la economía local

Perú refuerza control policial en

Hegseth niega un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar que había supervivientes

Crece la presión internacional por auditorías y transparencia en incursiones de EE. UU. en el Caribe, tras denuncias sobre víctimas civiles, reclamos multilaterales y reiterados pedidos de organismos y gobiernos para supervisar el cumplimiento de normas humanitarias y legales

Hegseth niega un segundo ataque

Petro acusa a los medios de publicar información falsa para vincular a su Ejecutivo con las FARC

La autenticidad de archivos incautados por las autoridades y su uso como sustento en investigaciones presiona a las instituciones colombianas a reforzar controles, mientras crece la polémica por supuestos vínculos entre funcionarios y grupos ilegales, según Europa Press

Petro acusa a los medios