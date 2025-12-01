Agencias

eBooking alcanza una ocupación hotelera de más del 80% para ir a esquiar durante el puente de la Constitución

eBooking ha alcanzado una ocupación hotelera que supera el 80% en las principales estaciones de esquí españolas y andorranas para el puente de la Constitución, impulsada por la bajada de las temperaturas y el comienzo de las nevadas en noviembre, que han tenido un impacto "muy positivo" en las reservas, según un comunicado.

Por estación, la plataforma ha destacado que 9 de cada 10 alojamientos en Aramón Cerler están reservados, con un precio medio por noche de los alojamientos disponibles, a fecha de hoy, de 180 euros.

En segundo lugar, el 85% de los alojamientos en Formigal Panticosa están reservados a un precio medio por noche de 310 euros, mientras que Grandvalira es la tercera estación con un mayor nivel de ocupación hotelera, con el 84% de los alojamientos ya ocupados y a un coste de 220 euros por noche.

En cuanto a Baqueira Beret, el nivel de ocupación hotelera es algo más bajo, del 83%. No obstante, eBooking.com avisa de que, dado que hay una menor oferta de alojamientos que en otras estaciones de esquí, a fecha de hoy el número absoluto de habitaciones disponibles es mucho menor a las demás, por lo que el precio medio de estas asciende a 580 euros/noche.

Finalmente, la última estación analizada, Sierra Nevada, es la única que no registra, a fecha de hoy, problemas de disponibilidad. El precio medio de los alojamientos disponibles es de 220 euros/noche. El pueblo de Monachil (Granada) es el más demandado en eBooking.com por parte de los esquiadores que acuden a Sierra Nevada, una estación que alberga el mayor desnivel esquiable de España, de 1.200 metros.

