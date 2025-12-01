Agencias

Drama, deseo y secretos rurales: 'El corazón del incauto' llega a Rambleta

La compañía emergente Base Producciones presenta en La Rambleta 'El corazón del incauto', un intenso drama rural de autoría argentina escrito por Sandra Franzen y Patricia Suárez.

Esta nueva versión cuenta con la dirección y adaptación del reconocido actor y autor Sergio Villanueva, cuya mirada artística aporta una lectura profundamente humana y contemporánea al texto. El reparto está formado por Sergio Caballero, Paula Serrano y Pau Vercher.

El espectáculo podrá verse los días 12 y 13 de diciembre, e incluirá un coloquio posterior a la función del día 13, en el que el público podrá dialogar sobre los temas y procesos creativos de la obra, según ha expl.

Se trata, según ha explicado La Rambleta en un comunicado, de una historia de identidad, deseo y libertad ambientada en un entorno rural de secano. Honorio, capataz de unas tierras, vive junto a su esposa María. Tras años intentando concebir un hijo sin éxito, ambos conviven con un íntimo secreto: en la intimidad, Honorio adopta la identidad de Ángeles, un refugio personal donde encuentra una libertad que su vida cotidiana le niega.

La llegada inesperada de Justo, un joven trabajador del campo que irrumpe herido en la casa una noche, alterará de forma irreversible ese frágil equilibrio. Al descubrir a Honorio vestido de mujer, María lo presenta como su hermana Ángeles. Justo queda inmediatamente prendado de ella y, sin saber la verdad, regresa una y otra vez para intentar conquistarla.

La obra aborda temas como la identidad de género, el amor y la lucha por la libertad individual en sociedades que castigan lo diferente. Más allá de un relato sobre la falta de tolerancia, pone en evidencia cómo los mandatos sociales han condicionado históricamente nuestra manera de amar y de vivir. La obra se alinea con quienes reivindican el derecho a existir sin culpa, a expresarse sin miedo y a amar sin renunciar a la libertad.

