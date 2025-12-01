Agencias

Barcelona defiende la beca a autores latinoamericanos y subraya su apoyo a la creación en catalán

Guardar

El concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha defendido este lunes la beca de residencia de escritura para autores latinoamericano anunciada por el consistorio, y ha subrayado el apoyo de la institución a la creación en catalán.

Lo ha dicho a preguntas de los periodistas en la FIL de Guadalajara (México) después de que la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) instara al Ayuntamiento de Barcelona a retirar la beca y a destinar la dotación a la creación en catalán.

Marcé ha dicho que podría ser polémico si fuese la única acción literaria que ofreciese el Ayuntamiento, pero que es una entre muchas otras, y ha considerado natural ofrecer a un autor latinoamericano realizar un potencial relato sobre la ciudad: "Se me hace difícil ver una polémica".

Ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona dispone de las Becas Montserrat Roig, que mayoritariamente se adjudican a autores catalanes, una quincena cada año por valor de unos 150.000 euros, y que desde su inicio a una década lo ha hecho por casi un millón de euros, y ha afirmado que un 65% de la delegación catalana en la FIL son autores en catalán.

Respecto a la cuantía de la beca, de 80.000 euros, ha dicho que una gran parte es para la edición, los derechos y la estancia en Barcelona, y ha dicho que no sabe qué polémicas puede haber, pero "las tendrán que debatir y discutirlas".

Marcé ha pedido analizar la labor del Ayuntamiento respecto a la literatura en catalán "de una forma global y no de una acción concreta", y ha subrayado el compromiso del consistorio con la lengua catalana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Collboni destaca como "gran reconocimiento" a la cultura barcelonesa ser la invitada de la FIL

Barcelona llega a Guadalajara como protagonista de este relevante evento literario, una oportunidad para demostrar su fortaleza creativa, afianzar lazos con América Latina y celebrar su papel en la escena editorial internacional, según Jaume Collboni

Collboni destaca como "gran reconocimiento"

Indonesia confirma siete trabajadoras domésticas muertas en el incendio de Hong Kong

Al menos siete ciudadanas indonesias han perdido la vida tras un devastador siniestro en Tai Po, mientras aumenta el número de desaparecidas y las autoridades redoblan las inspecciones por fallas de seguridad en complejos residenciales

Indonesia confirma siete trabajadoras domésticas

Muere el extenista italiano Nicola Pietrangeli a los 92 años

Muere el extenista italiano Nicola

Un siglo del nacimiento de Carmen Martín Gaite: obras de teatro, cómics y exposiciones para recordarla

Un siglo del nacimiento de

Hallado el cadáver en el interior de una vivienda incendiada en la capital

Bomberos y sanitarios desplegaron un amplio operativo en una vivienda del centro de Granada, tras recibir avisos por humo, rescatando a un perro con vida y localizando posteriormente a una víctima mortal, cuya identidad no ha sido divulgada

Hallado el cadáver en el