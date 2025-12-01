Agenda Autonómica de Europa Press para este lunes 1 de diciembre

Agencias

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para el lunes, 1 de diciembre:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.30 horas: En Zaragoza, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente del Clúster de Logística de Aragón, Eduardo Corella; la COO de EHang para Europa y Latinoamérica, Victoria Jing Xiang; el responsable del Innovation Hub South en EIT Urban Mobility, Martí Massot; y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, asisten al primer vuelo demostrativo a gran escala de aeronaves eléctricas automatizadas para situaciones de emergencia en entorno urbano, en el Anfiteatro de Expo Zaragoza 2008 (Plaza de la Expo - acceso por la plaza Lucas Miret, el resto de accesos permanecerán restringidos por motivos operativos).

-- 10.30 horas: En Madrid, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, participan en el II Foro de la Asociación Club Conecta: 'Castilla-La Mancha, una mirada al futuro'. CaixaForum (P.º del Prado, 36).

-- 10.30 horas: En Villar del Rey (Badajoz), la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios con motivo de la firma del Pacto por la Caza con la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza). Edificio Municipal de Usos Múltiples (C/ Guardia Civil, 3).

-- 11.30 horas: En Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello (solo gráficos), en la sala del Consello; y a las 13.00 horas, comparece para dar cuenta de los asuntos aprobados, en el Salón Grande (Praza do Obradoiro, 1).

-- 12.30 horas: En Palma, la presidenta del Govern, Marga Prohens, presenta el Plan de Choque de Viviendas Públicas, impulsado por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). Espacio Ibavi (C/ Manacor, 156).

-- 13.00 horas: En Guadalupe (Cáceres), el presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece declaraciones a los medios (Plaza de Santa María).

-- 13.05 horas: En Madrid, el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se reúne con los alcaldes de los municipios con Guardia Civil en el acuartelamiento de Torrelaguna (C/ Miguel Ángel, 25).

-- 18.30 horas: En Trujillo (Cáceres), el presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto público (Plaza Mayor).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 13.00 horas: En Madrid, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, presenta las ayudas del Ejecutivo autonómico para la obtención gratuita del permiso de conducir de vehículos pesados a las asociaciones más representativas del sector. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (C/ Manuel Cortina, 2 - acceso por la pl. de los Chisperos).

CULTURA

-- 21.00 horas: En Guadalajara (México) (14.00 hora local), inauguración del estand de Cataluña en la Feria Internacional del Libro (FIL) con el presidente de la Generalitat Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegado de la Generalitat en México, Aran Mayola; y la directora de la FIL, Marisol Schulz (Expo. Otero 1499).

