Agencias

Venezuela anuncia un plan para facilitar el retorno de los nacionales que se encuentren en el extranjero

Guardar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado este sábado un plan del Gobierno para que los ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero puedan regresar al país tras las palabras de Trump en las que ha declarado "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela, según ha informado la vicepresidenta del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

"Frente a esta agresión, el Presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", ha indicado Rodríguez en un mensaje desde su canal de Telegram.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ya emitió el pasado sábado una alerta a las aerolíneas para extremar la precaución en la región venezolana, un paso previo a la decisión anunciada este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar "cerrado en su totalidad" el espació aéreo del país, lo que podría apuntar a una posible invasión por tierra de Venezuela.

En este sentido, Rodríguez ha criticado la decisión del Gobierno de Estados Unidos --que según la política venezolana ha complacido una "solicitud de María (Corina) Machado-- y ha sostenido que las autoridades del país han activado "todos los mecanismos" del Derecho internacional para el "cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita". "¡Venezuela vencerá siempre!", ha concluido su mensaje.

Casi 14.000 venezolanos procedentes de Estados Unidos han llegado en los últimos meses a territorio de Venezuela en el marco de la operación Plan Vuelta a la Patria, el último apenas un día antes del anuncio de Trump. Posteriormente, el Gobierno liderado por Maduro ha denunciado que el país norteamericano ha suspendido "de manera unilateral" los vuelos de repatriación.

Asimismo, varias aerolíneas de todo el mundo han suspendido sus conexiones con el país latinoamericano y el Gobierno venezolano ha revocado los permisos de operación a varias aerolíneas como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y GOL.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rozalén llega hoy y mañana al Palacio de Festivales la obra teatral dedicada a Chavela Vargas

Solo una décima parte de las localidades permanecerá disponible el mismo día de la función, mientras se agotan las entradas por anticipado para el espectáculo que recorre los últimos días y recuerdos de la legendaria cantante mexicana

Rozalén llega hoy y mañana

Guterres condena el golpe en Guinea Bissau e insta a los militares a restablecer "el orden constitucional"

La disputa poselectoral en el país africano derivó en una irrupción militar que provocó el arresto de líderes opositores y el rechazo inmediato de organismos internacionales, que demandan la restauración de la democracia y advierten sobre sanciones y creciente inestabilidad regional

Guterres condena el golpe en

Ruanda acusa al Gobierno de RDC de rehuir sus responsabilidades en el conflicto en el este del país

El presidente Paul Kagame criticó durante una cumbre en Qatar la estrategia de la República Democrática del Congo de exigir castigos internacionales, instando a priorizar transformaciones nacionales y cuestionando la eficacia de la diplomacia y la cooperación externas en la región

Ruanda acusa al Gobierno de

Petro rechaza las multas a los encargados de su campaña en 2022: "No hay un solo peso del narcotráfico"

El fallo contra los responsables económicos de la campaña presidencial de 2022 intensificó la disputa sobre la vigilancia del gasto electoral en Colombia, generando polarización política y nuevas exigencias para reformar el control y la transparencia en procesos electorales

Petro rechaza las multas a

Trump afirma que EEUU comenzará "muy pronto" a "detener por tierra" a narcotraficantes venezolanos

Estados Unidos refuerza la seguridad en pasos fronterizos con Venezuela tras el cambio de rutas del narcotráfico, incorpora tecnología avanzada y coordinación internacional, e intensifica los controles para impedir nuevas vías de ingreso de drogas a territorio estadounidense

Trump afirma que EEUU comenzará