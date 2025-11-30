Patricia Pardo asegura estar igual de enamorada que una adolescente

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tanto a nivel personal como profesional, Patricia Pardo y Christian Gálvez se han dejado ver ante las cámaras esta semana y han derrochado complicidad, demostrando que su amor está más consolidado que nunca.
Tanto es así que la presentadora de televisión confirmaba que está igual de enamorada que una adolescente: "Pues mira, yo creo que es verdad, te doy la razón, somos muy empalagosos, hashtag empalagosos. No, si no pasa nada, sí yo lo reconozco, yo no era así".
Pardo confesaba que "hay veces que me escucho a mí misma, o veo en los comentarios que hago en instagram y digo 'pero si no parezco yo'" aunque no sabe "cuál es el secreto" porque su historia de amor "fue una cosa inesperada, nos pilló ya mayores a los dos y eso lo vimos con tanta intensidad".
A pesar de no saber ver cuál es el secreto para tanto amor, sí piensa que "la pasión es fundamental, la admiración mutua es básico, y en nuestro caso la hay" y también "tener un proyecto de vida común, mirar los dos hacia el mismo camino". "Estamos muy felices, muy tranquilos y muy bien, ojalá dure toda la vida", confesaba la comunicadora.
Lo suyo fue una "cosa inesperada", pero "nos transmitíamos tanta seguridad en lo que sentíamos, que por eso yo creo que fue todo tan rápido", explicaba Patricia... ya que "una vez se enteraron las niñas, no teníamos nada más que esconder". Ahora que ha pasado el tiempo, los dos están "muy tranquilos, muy acostumbrados y felices".