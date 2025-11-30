Agencias

Mueren tres jóvenes en una salida de vía en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, han fallecido en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal.

El siniestro ha tenido lugar a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la citada carretera, antes del puente de Virgen de la Peña, ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta tras lo que el coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano.

En el lugar del accidente han intervenido efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del 112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo.

