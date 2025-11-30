Agencias

La alternativa resistente a la Flor de Pascua: una planta decorativa con color durante todo el año

La Flor de Pascua es una de las plantas más típicas de la Navidad, pero también una de las más delicadas: las variaciones de luz, el exceso de riego o los contrastes de ambiente hacen que en muchas casas se marchite antes de que terminen las fiestas. Por eso resulta útil conocer alternativas que mantengan su atractivo sin requerir tantos cuidados.

Una de ellas es la nandina doméstica, un arbusto perennifolio que destaca por su resistencia y por los tonos cambiantes que adquieren sus hojas a lo largo del año. Gracias a esa combinación de color y fortaleza, se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan un toque ornamental navideño sin la fragilidad de la Flor de Pascua.

LA ALTERNATIVA A LA FLOR DE PASCUA

Según el vivero online Napuplant (@napuplant), esta planta se distingue por su capacidad de cambiar de color según la estación. En verano luce un verde intenso y fresco, mientras que con la llegada del frío sus hojas se tiñen de tonos anaranjados y rojizos, con un aspecto que recuerda al de la Flor de Pascua.

Más allá de su belleza, la nandina es una planta fácil de cuidar. Soporta tanto el calor como el frío, necesita riegos muy moderados y, a diferencia de la Flor de Pascua, no requiere podas para mantener su forma, aunque sí se puede recortar para darle un acabado más personal y decorativo.

DÓNDE CONSEGUIRLA Y CUÁNTO CUESTA

Conseguir la nandina doméstica es relativamente sencillo. Se puede encontrar en prácticamente cualquier tienda especializada de jardinería, ya que es una planta muy común. Además, también se puede comprar en viveros online, donde se venden distintas variedades y tamaños.

Los precios varían según la edad y el porte de la planta. Una nandina joven en maceta pequeña puede costar alrededor de 10 euros. Para ejemplares más grandes como 'Gulf Stream' o 'Fire Power', el precio ronda los 25 euros.

