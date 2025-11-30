Agencias

El Levante destituye a Julián Calero e Iborra y Del Moral toman el mando de manera interina

El técnico Julián Calero ha sido destituido este domingo como entrenador del Levante UD, ha confirmado el club valenciano, una decisión tomada solo un día después de la derrota ante el Athletic Club en el Ciutat de València (0-2), y Vicente Iborra y Álvaro del Moral tomarán el mando del equipo de manera interina.

"El Consejo de Administración del Levante UD y la Dirección Deportiva han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino", señaló en un comunicado. "Julián, formas parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa", añadió.

El despido de Calero llega después de que el equipo haya enlazado seis partidos ligueros sin conocer la victoria, los últimos cuatro con derrotas ante el RC Celta (1-2), el Atlético de Madrid (3-1), el Valencia (1-0) y el Athletic. Estos resultados les han instalado en la penúltima plaza de la tabla de LaLiga EA Sports, en puestos de descenso, con nueve puntos, los mismos que el colista Real Oviedo y a tres de la zona de salvación.

El técnico madrileño llegó a Valencia el 8 de junio de 2024 para ponerse al frente del proyecto levantinista con el objetivo de retornar al equipo a la máxima categoría, y el 25 de mayo de 2025 logró el ascenso a Primera División.

"Desde el Levante UD queremos trasladar nuestra gratitud más sincera a Julián Calero y a su cuerpo técnico, formado por el preparador físico Roberto Ovejero y el entrenador de porteros Borja Montero, por su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo. Asimismo, les deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales", concluyó.

Poco después, la entidad granota anunciaba que Vicente Iborra, hasta ahora asistente principal de Julián Calero y Álvaro del Moral, técnico del Atlético Levante UD, se harán cargo del equipo a partir de este lunes.

Tras retirarse como futbolista el pasado verano, Iborra inició una nueva etapa en el club como asistente de Calero, Por su parte, Del Moral, comenzó su andadura como entrenador en los banquillos de los equipos de la cantera granota y actualmente dirige al Atlético Levante UD.

