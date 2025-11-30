Agencias

El ALBA condena la "amenaza colonialista" del cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump

Los diez países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han expresado su condena tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

El organismo supranacional "expresa su más enérgica, categórica y frontal condena ante la nueva amenaza colonialista" de Trump. "Este anuncio, profundamente hostil, desproporcionado e incompatible con el Derecho Internacional, constituye un acto de agresión política que reafirma la conducta imperial de Washington contra los pueblos libres de América Latina", denuncia.

Resalta así el carácter "extraterritorial" de la postura de Trump, que "no solo es ilegal, sino que constituye una arrogante provocación contra toda la región".

El ALBA considera que el anuncio "es parte de un desafío geopolítico dirigido a erosionar la autodeterminación de los Estados latinoamericanos y caribeños mediante presiones militares, económicas y diplomáticas" y destaca que coincide con la decisión estadounidense de suspender los vuelos regulares de repatriación de ciudadanos de Venezuela.

Así, critica que "Washington esta dispuesto a manipular el drama migratorio como instrumento de chantaje político", lo cual considera "moralmente inaceptable, jurídicamente insostenible y humanamente reprochable".

"Pretender intimidar militarmente a un país hermano es intentar intimidar a toda América Latina y el Caribe. Y frente a ello, las naciones no retrocederán ni permitirán la reinstalación de tutelas imperiales sobre nuestro continente", ha recalcado.

Países como Cuba, Nicaragua o Colombia han rechazado ya el anuncio de Trump. El Gobierno nicaragüense ha expresado su "plena y permanente solidaridad con el gran y bravo pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás, (...), nuestro respaldo en las luchas que libramos, estas inmensas batallas por el derecho a vivir nuestra soberanía y dignidad, en justicia y paz".

También el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha cuestionado el anncio y ha preguntado en un mensaje en X "bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación". "Un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional", ha planteado.

Trump ha declarado este sábado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

