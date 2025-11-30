Agencias

Crónica del España - Georgia, 90-61

La selección española masculina de baloncesto doblegó (90-61) a Georgia este domingo en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2027, segundo partido también con Chus Mateo en el banquillo que se convirtió en un festival para disfrute del pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife).

España, que venía de superar a Dinamarca el jueves en el inicio de la era Mateo, tuvo cinco minutos de zozobra como arranque ante los georgianos. Un "estamos a por uvas atrás" del nuevo seleccionador nacional bastó para que los jugadores subieran la agresividad. A partir de ahí, todo pareció mucho más fácil, con mucho acierto y una ventaja que no dejó de engordar.

Santi Yusta (17 puntos) e Izan Almansa (12 puntos, 9 rebotes y 24 de valoración) encabezaron el segundo triunfo español dentro del Grupo A, como también firmó Ucrania. La anfitriona no tardó en poner remedio a esos cinco minutos iniciales (5-11). El primer cuarto fue para Georgia, pero España puso las bases en defensa para encontrar una transición letal que no dejó de repetir sobre el parqué canario. La mala noticia fue la posible lesión de rodilla de Great Osobor, debutante y sensación en Dinamarca.

Desde la llamada de atención de Mateo, los locales se pusieron las pilas para marcar el camino en el segundo cuarto (28-11). Yusta y Almansa empezaban a liderar los números de una actuación coral, con Miquel Salvó, Pep Busquets y Oriol Paulí también destacados. El rebote marcó diferencias igualmente y España endosó un parcial de 14-0 para irse al descanso con media victoria atada (47-33).

Los de Mateo no bajaron el ritmo en la reanudación, si acaso lo aumentaron, y el acierto acompañó de manera dura para Georgia. En cambio, Duda Sanadze se secó y Tornike Shengelia y Giorgi Shermadini, en su adiós internacional jugando además en casa, se vieron anulados por el juego de España contra las torres del rival. La velocidad de la doble campeona del mundo desarboló a Georgia.

Ni paró de correr ni bajó el acierto, con Paulí tirando caños a la contra, o Alberto Díaz anotando de tres. España se gustó por momentos superando la veintena y llegando a los 30 puntos de renta en el último cuarto. Francis Alonso se pidió los últimos lanzamientos y Mateo, con la preocupación por Great Osobor, culminó una primera ventana FIBA perfecta y con grandes sensaciones.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: ESPAÑA, 90 - GEORGIA, 61. (47-33, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Alberto Díaz (9), Yusta (17), Reyes (8), Salvó (9) y Guerra (6) --quinteto inicial--, Busquets (6), Paulí (5), Costa (4), Almansa (12), Cárdenas (4), Alonso (10), Osobor (-).

GEORGIA: Andronikashvili (4), Sanadze (7), Phevadze (2), Shengelia (10) y Shermadini (8) --quinteto inicial--, McFadden (5), Jintcharadze (-), Korsantia (6), Burjanadze (3), Sandro Sanadze (2), Turdziladze (4), Khatiashvili (10).

--PARCIALES: 19-22, 28-11, 23-13, 20-15.

--ÁRBITROS: Krejic, Velikov y Prpa. Eliminado por faltas Jintcharadze.

--PABELLÓN: Santiago Martín.

EuropaPress

