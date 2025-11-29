Agencias

Una detenida en Barcelona de un grupo que trasladaba a menores inmigrantes al norte de Europa

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 20 de noviembre en Barcelona a una mujer de 42 años presuntamente vinculada a una organización criminal dedicada a trasladar menores inmigrantes al norte de Europa.

Los menores, provenientes de Somalia, viajaban por varios Estados con la ayuda de intermediarios como ella, con destino a países nórdicos como Suecia y Finlandia, informan los Mossos en un comunicado este sábado.

La organización daba a los menores unos pasaportes de países del espacio Schengen para eludir los controles de seguridad en los aeropuertos.

Las víctimas pagaban hasta 10.000 dólares (en algunos casos) por viajar con una persona adulta que las acompañaba y les daba pasaportes (originales pero de otras personas con rasgos parecidos), teléfonos móviles (les daban uno para contactar con sus familias) y tarjetas bancarias.

LOCALIZADA EN UN HOTEL CON 2 MENORES

La mujer fue localizada en un hotel tras registrar su estancia acompañada de dos menores, por lo que se activó el protocolo de protección de la infancia y se gestionó que los dos vayan a un centro de protección de la Generalitat.

La investigada, que tenía un requerimiento de la Policía Nacional para comprobar su identidad, cuenta con antecedentes por casos similares en que la interceptaron acompañando a otros menores, fue detenida por un delito contra derechos de los extranjeros y pasó a disposición judicial el día 22.

