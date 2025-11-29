Las autoridades sirias informaron que la reciente incursión militar israelí en las inmediaciones de la capital, ocurrida en Beit Yin, derivó en la muerte de trece personas, diez de ellas civiles, incluidos menores de edad, según datos difundidos por fuentes oficiales. El gobierno sirio instruyó a los medios internacionales y árabes a difundir su versión de los hechos, argumentando que la operación lanzada por Israel representa un intento deliberado de provocar una escalada en la zona y reafirmando que Siria no responderá al ataque con una confrontación directa. Este posicionamiento fue expresado por el ministro de Información, Hamza al Mustafa, quien presentó la postura oficial ante medios internacionales, enfatizando la importancia de que la comunidad global conozca la versión siria y la determinación de la población local frente al escenario militar.

De acuerdo con información publicada por los medios oficiales sirios, el ministro Al Mustafa advirtió que la operación israelí constituye una provocación, en el contexto de una estrategia que, desde la perspectiva de Damasco, busca obligar a Siria a entrar en un conflicto regional a gran escala. Al Mustafa manifestó que "Israel está tratando de provocar al Estado sirio mediante incursiones militares", y subrayó que estas acciones tienen como objetivo generar una reacción que derive en un enfrentamiento más amplio, en un contexto particularmente tenso para Siria.

Según consignó la prensa oficial, el operativo israelí tuvo como blanco a supuestos miembros del grupo islamista Yama Islamiya. El Ejército de Israel declaró a diversos medios que la justificación para la incursión radicó en la presencia de individuos considerados una amenaza para la seguridad en la frontera israelí. No obstante, el gobierno sirio sostiene que tales operaciones constituyen una infracción de los mecanismos de estabilización acordados previamente en la región, e incrementan la tensión humanitaria y militar en el territorio.

El medio oficial sirio detalló, además, que la acción militar se desarrolló en una zona donde operan diversas organizaciones armadas, como grupos yihadistas, rebeldes, fuerzas armadas palestinas y la milicia chií Hezbolá. Estas organizaciones mantienen presencia en suelo sirio desde los enfrentamientos desatados tras el 7 de octubre de 2023. Según información recogida por la prensa siria, la autoridad dominante en Beit Yin y zonas adyacentes está vinculada al antiguo grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, dirigido por Ahmed al Shara.

En el análisis presentado por los medios sirios, se destaca que la implicación de Yama Islamiya, fundada en los años sesenta como rama libanesa de los Hermanos Musulmanes, ha sido documentada mediante su participación en ofensivas armadas junto a Hezbolá y agrupaciones palestinas. La implicación de estos grupos se ha relacionado con la intensificación del conflicto palestino-israelí a raíz de los ataques ocurridos en territorio israelí en octubre del año pasado, un contexto que define la dinámica actual de violencia en el sur de Siria.

Con respecto a la presencia militar israelí, fuentes oficiales de Siria informaron a los medios que, durante los últimos meses, las Fuerzas de Defensa de Israel han reforzado su despliegue en territorio sirio y acelerado el ritmo de sus operaciones. Estas acciones, consideradas por Damasco como una vulneración directa de acuerdos previos destinados a estabilizar la región, han llevado a un incremento de la presión militar y política sobre el gobierno sirio. Según reportes recogidos por medios oficiales, el gobierno sirio interpreta estos movimientos como parte de una táctica para condicionar las decisiones de Siria y ejercer influencia sobre los procesos políticos y militares que afectan la zona fronteriza.

En sus declaraciones, recogidas por los medios oficiales del Estado, Al Mustafa reiteró que la política de Siria consiste en no responder a las provocaciones en los términos esperados por el gobierno israelí. El ministro describió la lógica de intimidación y poder atribuida a Israel, y explicó que el Estado sirio rechaza entrar en una dinámica que implique una escalada bélica regional. Al Mustafa enfatizó que Israel ha incrementado su actividad militar en Siria, ocupando nuevas posiciones y operando con amplia libertad de movimiento, escudándose en el argumento de proteger su seguridad nacional frente a potenciales amenazas armadas.

Ante este escenario, el gobierno sirio hizo un llamado a la comunidad internacional para que ofrezca una cobertura informativa amplia sobre estos hechos, dando espacio al relato oficial sirio, según publicaron distintos medios oficiales. Al Mustafa solicitó que se resalte la postura, la resiliencia y la solidaridad de la población ante una ofensiva que, según las autoridades sirias, dejó graves consecuencias para la población civil.

Diferentes fuentes oficiales de Siria subrayaron, en declaraciones recogidas por la prensa estatal, que la muerte de civiles agrava el impacto humanitario de la incursión y aumenta la tensión en una región marcada por la inestabilidad desde el inicio de la escalada del conflicto palestino-israelí. El gobierno afirmó ante los medios que la cobertura desde la perspectiva siria resulta esencial para contrarrestar la campaña internacional de provocación y desinformación que, según su versión, busca alterar la estabilidad interna y regional.

Los comunicados oficiales sirios a los que accedió la prensa local reiteraron que Siria se mantiene firme en su rechazo a una respuesta militar a gran escala y ratificaron que la política del gobierno es evitar caer en el ciclo de violencia promovido, según Damasco, por Tel Aviv. Las autoridades insisten en que la difusión internacional de la versión siria de los acontecimientos resulta crucial en el marco de la actual coyuntura regional.