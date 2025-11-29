Piastri mantiene la fe en el Mundial y Norris saca la calculadora

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) se hizo con la pole del Gran Premio de Catar para la carrera del domingo con una gran última vuelta, por delante de su compañero y líder del Mundial Lando Norris y del también aspirante Max Verstappen (Red Bull), mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán séptimo y octavo.

Después de ganar el Sprint de este sábado, Piastri apuró otro poco sus opciones de luchar por el Mundial con otra pole tras la del viernes en busca de la victoria el domingo en la penúltima carrera del campeonato. El australiano irrumpió desde la Q2 encontrando mejor agarre y clavó el último asalto de la Q3 con 1:19.387

Ocho carreras después de su última pole, el australiano vuelve a liderar la parrilla, con la importancia de salir primero en Lusail. Pocos adelantamientos se vieron en la Sprint y pocos se esperan este domingo, con lo que la salida se antoja a decisiva y trepidante. Norris falló en busca de la pole en su segundo intento de la Q3 y, por fortuna, tenía ya un buen tiempo que le mantuvo segundo.

El británico, con 22 puntos de renta sobre Piastri y 25 sobre Verstappen en el camino a su primer Mundial, sin duda correrá con la calculadora, pero en esa primera curva puede pasar de todo. El de Red Bull, que mejoró pero no los suficiente para batir a unos McLaren que tienen un par de décimas en el bolsillo, irá con todo para mantener sus opciones de un quinto Mundial seguido.

Por detrás, los Mercedes dieron guerra pero no ya en la Q3, con lo que George Russell y Kimi Antonelli saldrán cuarto y quinto. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz, que protagonizó una breve bandera roja en los últimos minutos de la 'qualy' porque su Williams salió con un plástico pegado al neumático, se tuvo que conformar con la séptima posición para la este domingo.

Mientras, Alonso, exprimiendo el Aston Martin mientras espera con ansias la nueva temporada, aguantó en el 'Top 10' de manera inesperada pero contundente. El asturiano demostró una vez más que la experiencia es un grado, conocer cada pista al milímetro, y podrá buscar más puntos saliendo desde la octava plaza.