Iberia no espera "retrasos ni cancelaciones" este sábado por la actualización de software de Airbus

Iberia ha anunciado que "no prevé que vaya a haber retrasos ni cancelaciones" este sábado en sus vuelos por la actualización de software de parte de la flota A320 requerida por el fabricante Airbus y obligatoria para todas las compañías del mundo que operan con aviones de ese modelo.

Desde la aerolínea española afirman haber trabajado durante "toda la madrugada para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados", para que esta situación no afecte a sus clientes.

Iberia añade que se están cumpliendo "estrictamente" el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación, de modo que la actualización se está llevado a cabo con éxito en la flota afectada. Por tanto, reiteran que "no se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa ni hoy ni mañana".

La compañía agradece el esfuerzo y el compromiso de todos los que han trabajado sin descanso esta madrugada para garantizar "la seguridad de sus clientes y de sus tripulaciones".

Airbus anunció este viernes un problema que podría afectar a algunos aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio, y pidió a los operadores de vuelo que trabajan junto a ellos y tomar decisiones preventivas.

El fabricante aeronáutico expresó haber encontrado un incidente reciente de la familia A320 fruto de las radiación solares, las cuales podrían corromper datos críticos para el funcionamiento de su software de control de vuelo.

De igual forma, Airbus expresó que trabajará con sus colaboradores, "manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta" hasta que termine por resolverse este contratiempo.

