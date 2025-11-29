Agencias

El exlíder laborista Jeremy Corbyn presenta en sociedad a su nuevo partido tras una difícil fundación

Guardar

El exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha presentado este sábado su nuevo partido, Your Party (Tu Partido), tras una difícil gestación marcada por la división interna durante las primeras etapas de la configuración de la formación política, marcadas por los "errores", según ha reconocido el que fuera en su momento uno de los iconos de la izquierda británica.

Corbyn ha dado el pistoletazo de salida a una conferencia de dos días en Liverpool en el comienzao de una "una oportunidad única" de fundar "un partido socialista de gran alcance" frente a un "tripartido de pensamiento político en el Parlamento" en referencia a los laboristas, los conservadores y los liberaldemócratas, que acumulan juntos la inmensa mayoría de los escaños en las dos cámaras.

Sin embargo, la fundación del partido se ha visto ensombrecida por un conflicto interno, con una disputa Corbyn y la exdiputada laborista Zarah Sultana a principios de este año, que resultó en un lanzamiento fallido de la lista de afiliados y amenazas de acciones legales. Otros dos diputados independientes, Adnan Hussain e Iqbal Mohamed, se retiraron del proceso fundacional del partido, en parte debido a luchas internas.

Además, la propia conferencia ya ha sido escenario de desacuerdos sobre la expulsión de miembros que también militaban en el Partido Socialista de los Trabajadores.

El sábado, Corbyn sugirió que Tu Partido podría escribir un manual para la creación de un partido político, al afirmar que otros podrían "aprender de nuestros problemas, aprender de nuestros errores, aprender de las extralimitaciones". "Como partido, debemos unirnos y estar unidos, porque la división y la desunión no servirán a los intereses del pueblo que queremos representar", ha proclamado.

Ya en la arena del programa, Corbyn también abogó por la "propiedad pública y democrática" de la industria del agua, encabezado cánticos de "Palestina libre, libre" e instó a los miembros del partido a "hacer campaña eternamente por el socialismo real y la justicia social real".

Durante el fin de semana, los miembros también votarán sobre una lista de candidatos potenciales así como sobre un modelo de liderazgo y sobre si el partido debería apoyar a candidatos independientes "socialistas" en las elecciones locales de mayo de 2026, la primera prueba de fuego de la formación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Empresarios e instituciones iberoamericanas destacan desde Tenerife a las mipymes como "motor de la economía"

Representantes de 22 países reunidos en Tenerife resaltan que el fortalecimiento del emprendimiento, la apertura internacional y la colaboración público-privada son fundamentales para potenciar la contribución de las pequeñas firmas al desarrollo social, la innovación y el empleo

Empresarios e instituciones iberoamericanas destacan

Todavía hay 500 millones de ordenadores en el mundo que no han actualizado a Windows 11

A pesar del cese de soporte para versiones anteriores, cientos de millones de dispositivos en todo el mundo siguen operando con sistemas inseguros por falta de compatibilidad técnica o limitaciones económicas, según estimaciones del sector tecnológico global

Todavía hay 500 millones de

Secuestradas al menos diez personas en nuevos ataques en el oeste de Nigeria

Las autoridades confirman que individuos armados han raptado a varios agricultores en Níger, mientras fuentes locales advierten de decenas de afectados y crece la alarma por el avance de secuestros en comunidades rurales y centros educativos

Secuestradas al menos diez personas

Las DJ Indira Paganotto y Brenda Serna triunfan en los Premios Nacionales de Electrónica 2025

Más de 36.000 personas participaron en la votación online en una edición que premió la creciente presencia femenina en la escena electrónica española, con Indira Paganotto y Brenda Serna liderando el listado de vencedores, informó Vicious Magazine

Las DJ Indira Paganotto y

Fundación Generation España celebra 10 años con un 80% de inserción laboral y más de 6.700 personas formadas

El décimo aniversario reunió a autoridades, empresas y exalumnos de la organización, quienes destacaron la mejora de la empleabilidad en sectores clave como tecnología y retail, así como el valor del acompañamiento personalizado en la transformación profesional de perfiles diversos

Fundación Generation España celebra 10