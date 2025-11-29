Agencias

(Crónica) Foden mantiene al Manchester City presionando a la espera del Chelsea-Arsenal

El Manchester City ha ganado por 3-2 al Leeds United en la jornada 13 de la Premier League con un gol de Phil Foden en el tiempo añadido, para mantener la presión de los 'sky blues' al liderato a la espera de que se dispute el Chelsea-Arsenal, mientras que el Sunderland ha vuelto a ganar con otro 3-2, y remontada incluida, contra el Bournemouth.

En el Etihad Stadium, Foden marcó nada más cumplirse el primer minuto con una volea de zurda tras una asistencia de Matheus Nunes. Antes de la media hora hizo Josko Gvardiol el 2-0, a bocajarro por un balón suelto al saque de un córner, pero el Leeds reaccionó después del descanso.

Dominic Calvert-Lewin aprovechó un fallo de la defensa local en un despeje y Lukas Nmecha igualó el marcador en el 68' anotando el rechace a un penalti que él mismo había errado. Pero Foden se puso la capa de héroe en el tiempo de descuento con un zurdazo desde la frontal del área y que selló un triunfo que situó a los de Pep Guardiola con 25 puntos.

Con 29 puntos y un partido pendiente de jugar, el Arsenal lidera y este domingo visitará al Chelsea, que va tercero con 23 puntos y también tiene un encuentro menos en su estadística. Justo por debajo alcanzó la cuarta plaza este sábado el Sunderland, ahora con 22 puntos después de remontar en casa al Bournemouth que entrena el español Andoni Iraola.

Los goles de Enzo Le Fee, de Bertrand Traoré y el decisivo de Brian Brobbey para los locales dejaron sin recompensa las dianas previas de Amine Adli y de Tyler Adams en el Stadium of Light. Además, el Brentford (19 pts.) cogió aire en la zona media de la tabla con su victoria por 3-1 frente al Burnley (10 pts.), guiada por un doblete de Igor Thiago.

