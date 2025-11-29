Ambros Martín: "Contra Montenegro debemos demostrar carácter y que hemos superado el duro golpe"

El seleccionador español femenino de balonmano ha abogado por "demostrar carácter" durante su partido de este domingo ante Montenegro, en la jornada 3 de la Ronda Preliminar en el Campeonato del Mundo, y también que sus pupilas esperan haber "superado el duro golpe" de la derrota (25-27) contra Islas Feroe durante la jornada 2.

"Es un partido donde debemos demostrar carácter, donde debemos demostrar que hemos superado el duro golpe del partido contra Islas Feroe y que vamos a luchar por lo menos para tener dos puntos en la Main Round", declaró Martín este sábado a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Por ello, dijo que puntuar en el partido ante las montenegrinas "significaría muchísimo porque vemos que tanto en este grupo como en el grupo que nos toca en la Main Round es todo muy igualado y cualquier cosa puede pasar". Luego apostó por "pensar" en "la oportunidad que tenemos nuevamente de jugar contra Montenegro", rival a su juicio "muy potente, muy duro, muy agresivo y que juega muy sucio".

"Debemos estar mentalmente fuertes para superar el partido de ayer y prepararnos para una batalla que va a ser bastante dura, que nos puede dar dos puntos que considero que son tremendamente importantes para la Main Round", insistió el entrenador de las 'Guerreras'.

"Debemos ser capaces de recuperarnos del error; es decir, sabemos que tenemos que centrarnos en lo que nosotros podemos controlar y que cada error no nos cueste más que sea eso, un error que vamos a cometer todos y lo cometeremos más adelante", argumentó Martín.

"Entonces debemos estar preparados para que esto no nos suponga absolutamente nada a nivel individual y que tampoco repercuta al equipo, en el sentido también de estar preparados para afrontar las dificultades siempre partiendo de una mentalidad positiva y no pensando en lo que ya ha pasado, sino en lo siguiente que tenemos; y sobre todo para pensar en equipo, para pensar en colectivo, olvidarnos un poco de situaciones individuales, por malas o por buenas que éstas puedan ser", concluyó.