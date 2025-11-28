Agencias

Rozalén llega hoy y mañana al Palacio de Festivales la obra teatral dedicada a Chavela Vargas

Guardar

La cantante Rozalén llegará este viernes 28 de noviembre y sábado día 29 al Palacio de Festivales de Cantabria con la obra teatral 'Chavela', dedicada a la figura de la mítica intérprete mexicana Chavela Vargas.

El escenario de la Sala Argenta acogerá este espectáculo, una producción de Producciones Rokamboleskas, a las 19.30 horas ambos días, con una duración de 90 minutos sin descanso.

Bajo la dirección y dramaturgia de Carolina Román, Rozalén estará acompañada por Luisa Gavasa, Paula Iwasaki, Raquel Varela y Laura Porras.

La pieza narra como una María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano vuelve a casa después de una larga gira, la última. Su amiga, 'La pelona', viene a buscarla dentro de tres días y Chavela oscila entre el filo de este y el otro mundo.

De vez en cuando olvida quién es, pero un hilo rojo la lleva lejos, a esos lugares en "donde amó la vida", a un limbo de recuerdos que la visitan antes de la partida.

Allí, una anciana espera a la muerte, una niña herida manda dentro de una mujer y un mito se hace eterno. Así, los personajes aparecen y se desvanecen en una puesta escénica dotada de un realismo "mágico".

El Gobierno de Cantabria ha recordado que las entradas en venta anticipada para las dos sesiones están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, en ambas jornadas se pondrá a la venta el 10 por ciento del aforo, tanto en taquilla como en la página web, en cumplimiento de la Ley de Esspectáculos autonómica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anabel Pantoja sale al paso de las informaciones sobre el enfrentamiento de su novio y su madre en el cumpleaños de Alma

Tras días de rumores por supuestas discusiones familiares y un incidente con un fotógrafo durante la celebración de Alma, la influencer responde ante los micrófonos descartando cualquier conflicto y asegurando estar “muy feliz” tras el cumpleaños de su hija

Anabel Pantoja sale al paso

El Senado abre hoy sus puertas para enseñar sus rincones ocultos: una biblioteca neogótica y un trono del siglo XIX

El Senado abre hoy sus

Trump anuncia su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo"

Trump anuncia su intención de

UNICEF alerta de que 1 de cada 4 niños vive en hogares con violencia contra sus madres

Más de 600 millones de menores crecen en lugares donde sus madres sufren agresiones de pareja, confirmó UNICEF junto a la OMS, alertando que la violencia familiar afecta salud, aprendizaje y seguridad infantil en distintas regiones del mundo

UNICEF alerta de que 1

El OIEA envía equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denuncia actividad militar en la de Zaporiyia

El OIEA envía equipos a