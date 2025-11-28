Noboa sugiere la falta de compromiso del oficialismo para explicar los malos resultados en el referéndum

La sustitución de siete miembros del gabinete tras los resultados del referéndum fue considerada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como una consecuencia directa de la decisión colectiva emitida en las urnas. Según informó el medio, el mandatario ecuatoriano apuntó a que estos cambios respondieron a una demanda ciudadana expresada a lo largo del proceso consultivo, recalcando que “la gente dio su respuesta”. Este episodio de reestructuración interna se enmarca en el contexto de un revés electoral que el propio Noboa reconoció como un golpe para su administración y su proyecto político.

De acuerdo con la información publicada, el presidente señaló la falta de compromiso por parte de algunos sectores del oficialismo como una de las razones principales detrás de los resultados adversos en el referéndum constitucional realizado a mediados de noviembre. En declaraciones concedidas al podcast conducido por el exalcalde de Quito y diputado Jorge Yunda, Noboa expresó que “todos tienen que hacer su parte”. Añadió que no se podía esperar que solo el presidente resolviera todo, afirmando que “todos esperaban pasarle la bola en el minuto 89 al presidente para que meta gol, pero esto es un trabajo en conjunto”. Dentro de sus declaraciones enfatizó que la labor compartida abarca tareas como “trabajar, caminar, comunicar y luchar de la misma forma” entre todos los miembros del gobierno y el partido Acción Democrática Nacional (ADN).

El medio precisó que la derrota en el referéndum marcó un momento de inflexión para el gobierno, los diputados, los ministros y la organización partidista de Noboa, lo que motivó evaluaciones y cambios al interior del Ejecutivo. El mandatario subrayó la necesidad de replantear la estrategia del oficialismo y pidió mayor implicación de todos los involucrados en la tarea de gobierno.

La votación realizada el 16 de noviembre mostró un rechazo mayoritario a las cuatro propuestas planteadas por el Ejecutivo. Según detalló el medio, el ‘no’ prevaleció en la consulta sobre el retorno de bases extranjeras con el 60,65 por ciento, en la eliminación de la financiación pública de los partidos políticos con un 58,07 por ciento, en la reducción del número de diputados con el 53,47 por ciento y en la convocatoria de una asamblea constituyente con el 61,65 por ciento. Los resultados evidenciaron un amplio desacuerdo social con las medidas impulsadas desde el gobierno, reflejado en el resultado de cada una de las preguntas sometidas a consulta.

El presidente ecuatoriano anticipó que, pese a la derrota en las urnas, persiste el objetivo de materializar las reformas impulsadas desde el Ejecutivo. Noboa publicó que el gobierno buscará implementar estos cambios acudiendo a mecanismos legales alternativos, en específico, la vía parlamentaria a través de enmiendas constitucionales. Según consignó el medio, esta estrategia representaría un nuevo intento para introducir modificaciones políticas y estructurales sin depender exclusivamente de la consulta popular.

Dentro de sus intervenciones, Noboa reconoció la afectación generada por los resultados del referéndum entre las distintas instancias del Estado y su propio movimiento político. Además, insistió en la necesidad de reactivar el trabajo colectivo como estrategia para abordar los desafíos que enfrenta su administración, vinculando la responsabilidad del actual contexto político al desempeño y compromiso de todos los componentes del oficialismo y no solo a la actuación presidencial.

Tal como consignó el medio, las repercusiones del referéndum han impulsado debates internos y medidas de reorganización tanto en el Ejecutivo como dentro de Acción Democrática Nacional. Noboa asumió públicamente el mensaje enviado por el electorado y reafirmó su intención de insistir en el proyecto de reformas utilizando las herramientas constitucionales que la ley permite.