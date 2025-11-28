Jordania denuncia el reclutamiento de jordanos por parte del Ejército de Rusia para combatir en Ucrania

El gobierno jordano solicitó oficialmente a Rusia que detenga el reclutamiento de ciudadanos jordanos y ponga fin al servicio militar de aquellos nacionales que ya hayan sido incorporados por el ejército ruso, según informó Europa Press. Esta petición formal se emitió luego de que autoridades en Ammán confirmaron la muerte de dos jordanos que participaron en el conflicto en Ucrania en calidad de combatientes dentro de las filas de la fuerza armada rusa.

De acuerdo con Europa Press, tras la aparición de informaciones sobre el deceso de estos ciudadanos, el Ministerio de Exteriores de Jordania indicó que sigue atentamente las campañas de captación organizadas por entes extranjeros, entre ellos el ejército ruso, que buscan incorporar a jordanos en el conflicto ucraniano. El portavoz del ministerio, Fuad Mayali, remarcó que involucrarse con fuerzas armadas extranjeras contraviene tanto la legislación local como las normativas internacionales, exponiendo a quienes se enlistan a graves riesgos personales.

Fuad Mayali explicó en un comunicado difundido en la red social X —consignado por Europa Press— que toda acción de reclutamiento dirigida a ciudadanos del país por parte de actores internacionales será objeto de seguimiento y de sanciones. Solicitó a la población que dé aviso de eventuales intentos de enrolamiento vinculados con el ejército ruso y advirtió que el gobierno adoptará todas las estrategias disponibles para frenar esta práctica.

El funcionario también dirigió una advertencia específica a las plataformas en línea que operan con el objetivo de captar a nacionales mediante engaños, subrayando que el Estado jordano implementará medidas legales y diplomáticas orientadas a disuadir este tipo de actividades. Según detalló Europa Press, las autoridades aclararon que cualquier participación de ciudadanos en fuerzas armadas extranjeras será tratada como un asunto que implica riesgos no solo legales, sino también para la integridad de los involucrados.

En el comunicado citado por Europa Press, las autoridades de Ammán reiteraron que vigilan activamente la situación y se comprometen a emplear todos los mecanismos legales y diplomáticos necesarios para combatir el reclutamiento de jordanos por parte de ejércitos extranjeros. Rusia, hasta el momento, no emitió reacción pública frente a estas declaraciones y solicitudes del gobierno jordano.