Imputada una cuarta persona por su supuesto papel en el robo de joyas en el museo del Louvre

Las autoridades de Francia han presentado cargos este viernes contra una cuarta persona, detenida esta semana, por su supuesto papel en el robo de joyas registrado el 19 de octubre en el museo del Louvre de nueve piezas de las joyas de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros.

Esta cuarta persona, de 38 años, fue detenida el martes en Laval, en Mayenne, ha sido acusada de "robo por parte de una banda organizada" y "asociación de malhechores", según ha recogido el diario francés 'Le Parisien', dado que creen que estuvo al frente de transportar el botín tras el robo.

El pasado 19 de octubre, las cámaras de seguridad mostraron como un grupo de cuatro hombres llevó a cabo el audaz robo a través de una plataforma elevadora montada en un camión mediante la cual accedieron a la Galería Apolo, donde forzaron dos vitrinas que contenían estas joyas.

EuropaPress

