González de Vega, responsable canario de internacionalización: "Europa y Latinoamérica estamos obligadas a entendernos"

El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, considera que Europa y Latinoamérica están "obligadas" a entenderse en un contexto geopolítico como el actual, de "guerra comercial" propiciada por Estados Unidos.

El máximo responsable canario de internacionalización, dentro de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos que dirige Manuel Domínguez, considera que "el 'timing' es más oportuno que nunca" y la situación es tal que "casi que nos obliga a entendernos y a mirarnos".

"Desde Europa estamos mirando hacia Latinoamérica. Y también desde Latinoamérica, que siempre han tenido una visión muy vertical mirando hacia Estados Unidos, pueden ahora desarrollar otros caminos", detalló en declaraciones a Europa Press en el marco del VII Foro iberoamericano de la mipyme, que se celebra en Tenerife.

CANARIAS, EN EL CENTRO

En este contexto, consideró, "Canarias está en el centro" entre ambas orillas del Océano Atlántico, no solo por una cuestión "geográfica obvia", sino que "realmente tenemos esos lazos culturales, lingüísticos, sociales, históricos, que sí que nos están permitiendo, tal como hemos manifestado en el gobierno nacional y también ante la Unión Europea, ser el puente".

Este encuentro, que se está produciendo estos días en Tenerife "no es casualidad", sino "el mejor ejemplo de que tenemos esa capacidad y actuaremos".

González de Vega remarcó que este foro es "uno de los pocos que forman parte de la agenda oficial de la cumbre de jefes de Estado", que se celebrará en 2026 en Madrid y se mostró orgulloso de que las propuestas que se eleven "tengan acento canario, que tengan el acento de Tenerife y que ahora siempre recordaremos que los compromisos que adoptamos en Medellín se consolidan y se estructuran en una agenda concreta en Tenerife".

LAS PETICIONES SON LAS MISMAS: "REDUCIR BUROCRACIA Y SIMPLIFICAR"

El viceconsejero explicó que entre los empresarios iberoamericanos presentes hay "complicidad y coincidencia": "los empresarios no entienden de política, entienden de productividad, de competitividad, entienden de talento. Y lo que quieren es que les dejen trabajar, que les faciliten las cosas. Las demandas son colectivas y unánimes".

Así, reconoció que cada país tiene su gestión política propia y particular, pero que "el sentir y los objetivos, los retos de las empresas son exactamente los mismos".

"Lo que tenemos es que contribuir a garantizar que, sea cual sea la política que se desarrolla en cada país, se deje hacer a las empresas, que son los que saben, son los que pueden y los que quieren invertir su capital", continuó. Y lo que se necesita, lo tiene claro, es "reducir burocracia y simplificar".