El próximo Foro iberoamericano de la mipyme tendrá lugar en Paraguay en 2027

El próximo Foro iberoamericano de la mipyme, el octavo, tendrá lugar en Paraguay en el año 2027, según ha anunciado este viernes el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado Martín, en la clausura del VII Foro que se ha celebrado en la isla de Tenerife.

El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Javier Giménez García de Zúñiga, destacó tras el anuncio que su país crece al doble que el resto de la región, al 5,5% frente al 2,4% de media, además de aspirar a duplicar el tamaño de su economía en 10 años.

Giménez dijo que Paraguay es una "democracia consolidada", un país con "inflación baja, previsibilidad, un banco central sólido y una moneda con 80 años", algo que está sirviendo para que muchos estén "redescubriendo el país en términos de oportunidad".

Eso sí, dijo que el país tiene similitudes con el resto de países de América Latina, con las "mipymes como motor de la economía", lo que por tanto las sitúa en un "lugar extremada importancia" para lograr ese 2x, que es como se llama el plan para duplicar la economía de Paraguay.