El presidente de transición nombra un primer ministro y levanta las restricciones impuestas tras el golpe

Ilidio Vieira Té asumió de forma interina la jefatura del Gobierno y las responsabilidades financieras en Guinea Bissau, tras el nombramiento realizado este viernes por el presidente de transición Horta N'Tam. El país vive esta reorganización institucional luego del golpe militar ocurrido el miércoles, que destituyó al anterior mandatario, Umaro Sissoco Embaló. La decisión se formalizó mediante un decreto que ubica a Vieira Té, funcionario que hasta ahora ocupaba la cartera de Finanzas y que ejerció como jefe de campaña de Embaló en las recientes —y posteriormente anuladas— elecciones, al frente de ambas funciones ejecutivas durante un periodo provisional.

Según publicó el diario guineano O Democrata, este mismo viernes el Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público levantó el toque de queda y permitió el acceso a redes sociales, medidas que se habían implementado inmediatamente tras la asonada encabeza por Horta N'Tam. Estas restricciones formaban parte de la respuesta militar inicial y su levantamiento representa el inicio de una fase orientada a restablecer cierta normalidad institucional en el país.

De acuerdo con O Democrata, el nombramiento de Vieira Té se produjo solo unas horas después de que N'Tam designara también a Tomás Djassi como el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Estas acciones conforman los primeros pasos del gobierno provisional anunciado formalmente por la junta militar tras la toma de poder.

El medio detalló que Horta N'Tam asumió oficialmente la presidencia de transición el jueves, con una propuesta de periodo transitorio de un año definido por la junta. En sus primeras declaraciones tras la investidura, N'Tam manifestó que en Guinea Bissau existía "un plan de golpe de Estado con el apoyo de narcotraficantes" cuyo objetivo era "capturar la democracia guineana". La denuncia del ahora presidente interino se produce en el contexto de la disputa poselectoral, ya que tanto Embaló como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron la victoria en una votación celebrada el domingo y dirigida únicamente por la ausencia del líder opositor Domingos Simões Pereira, quien resultó excluido por decisión de las autoridades.

El Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC-CV), cuyo candidato quedó fuera de la contienda, respaldó a Dias da Costa como parte de la estrategia para evitar la continuidad de Embaló en la presidencia, según consignó O Democrata. La exclusión de Simões Pereira provocó que el PAIGC-CV —formación que gobernó el país desde la independencia de Portugal en 1974— optara por alinear fuerzas con otro opositor.

La reciente crisis política se inscribe en una secuencia de tensiones previas. Embaló había llegado al poder el 27 de febrero de 2020 tras imponerse en la segunda vuelta electoral a Simões Pereira. Esa victoria supuso la primera transferencia pacífica de gobierno en la historia política de Guinea Bissau desde que el país alcanzó la independencia, según reportó O Democrata. El resultado generó múltiples acciones legales y objeciones por parte del PAIGC-CV y del candidato opositor, que intentaron a través de los tribunales revertir la proclamación de Embaló.

Durante su mandato, Embaló denunció dos intentos de golpe previos, uno en febrero de 2022 y otro en diciembre de 2023, eventos que añadieron presión al ambiente político del país antes del acontecimiento más reciente.

O Democrata informó que las elecciones del pasado domingo se desarrollaron en un clima de tranquilidad, aunque marcadas por la ausencia del principal líder de la oposición. Posteriormente, la junta militar decidió anular los resultados de esos comicios tras tomar el control del Ejecutivo y justificar su intervención con acusaciones de intento de manipulación democrática por parte de actores interesados apoyados por redes de narcotráfico.

La nueva administración provisional encabezada por N'Tam enfrenta la tarea de restaurar el funcionamiento normal de las instituciones en Guinea Bissau, al tiempo que mantiene bajo observación el clima político y social tras los acontecimientos de los últimos días. El levantamiento de las restricciones al movimiento y a la comunicación digital se suma a la sucesión rápida de nombramientos en cargos clave como parte de los primeros pasos para estabilizar el país luego de la intervención militar.